Cuando la belleza puede ser palpada

La belleza también puede ser tocada. Acariciada y degustada con las yemas de los dedos. Sí; el tacto también forma parte de los cinco sentidos de los que disfruta el cuerpo humano. Se puede vivir sin vista y disfrutar de las posibilidades que te ofrecen esos otros sentidos. En el caso de la Virgen de la Piedad se torna en un disfrute. Se palpa la belleza y se disfruta de unas de las formas más hermosas que tiene Jerez, en la ya de por sí rica imaginería sagrada, en su apartado dedicado a la Madre de Dios.

Desde la atalaya de la contemplación, mientras los invidentes eran asistidos por los mayordomos de la cofradía de la Piedad para que disfrutaran de las formas de la Virgen María, un colaborador de la Organización Nacional de Ciegos Españoles decía al cronista que en una exposición de imágenes sagradas que se organizó hace años en Jerez, un invidente llegó a descubrir que el rostro que palpaba en ese momento pertenecía a la misma gubia que otro que estaba en la entrada de la muestra y que detalló anteriormente mediante el pulso.

Aquella sentida degustación del tacto para un grupo de invidentes en la mañana de ayer en la real capilla del Calvario tuvo como referente la presentación de un cupón que la ONCE ya ha puesto a disposición de todos los españoles. Cristino Ortuno, director de la organización en la ciudad, aseguró que "ya, desde hoy mismo, es posible poder adquirir dicho cupón de la ONCE". El sorteo tendrá lugar el próximo día 24 de marzo. Y no es fácil que la ONCE ponga la 'mirada' sobre un motivo para sacar, nada menos que, cinco millones y medio de cupones para ponerlos en juego. Son muchas demandas. Y también muchos referentes que editar en la 'suerte de todos los días'.

Acto

El acto fue magníficamente presentado por la secretaria de la cofradía, Ana María Jiménez Pérez. Posteriormente tomó la palabra el director de la ONCE en la ciudad, haciendo público "lo importante que es para mí que un cupón salga un día al año con un motivo de la ciudad de Jerez".

La ciudad es cliente preferencial de la organización, con lo que ya han sido distintos motivos los que salieron en su día editados en cada boleto. La declaración de bien de interés cultural de la zambomba jerezana o la celebración de los cincuenta años de la fiesta de la Bulería han sido algunos motivos. En lo cofrade, se recuerda como un acto más de su coronación canónica, el cupón que editó la ONCE con la imagen de la Virgen del Valle. También quedó en su día editada la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Puestos a soñar, quizá para este año, podría quedar otra de las más importantes efemérides que la ciudad celebra: se trata de los ochocientos años de la orden de los padres mercedarios en una ciudad que adoptó a esta advocación como la de Patrona de la ciudad. No sé si Cristino Ortuno habrá pensando en la posibilidad. Lo que sí tenemos seguro es que entre el padre comendador y el presidente de la ONCE habrá buena sintonía para ponerse de acuerdo. Más que nada porque comparten apellido. Un apellido que no es precisamente moneda de cambio. Sin duda que un motivo más que justificado.