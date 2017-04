Las mantillas cada vez se ven menos

El Jueves Santo es una jornada grande para los cofrades si bien hay tradiciones que poco a poco se van perdiendo. No en vano, a cada año que pasa se ven menos mujeres vestidas con mantilla, si bien hay quienes aún mantienen esta bella tradición. En lo que respecta al Jueves Santo, las primeras horas del día hicieron temer por un mal desarrollo de la jornada. No en vano un cielo gris lleno de nubes y una temperatura fresca hizo pensar que el Jueves Santo no brillaría tanto como es tradición. Pese a ello, las nubes se retiraron.