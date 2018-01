Afición Xerecista "Si traen soluciones, nosotros ahora mismo ya no podemos más"

Adolfo Sánchez, tesorero de la AD Afición Xerecista, explicó en Radio Marca que "estábamos en una situación un poco complicada en cuanto a que le debíamos a la plantilla una nómina y algo, estábamos intentando buscar recursos. Iniciada la temporada el club se había vendido, nosotros adquirimos el 10% del accionariado como asociación, estábamos llevando la gestión deportiva del club dentro de nuestras posibilidades y habíamos llegado a un acuerdo con el grupo empresarial que tiene el 40%, en el que está Luis Oliver acuerdo gestionar hasta final de temporada, pero un grupo de aficionados ha hablado con el accionista que tiene el mayor paquete de acciones y le ha ofrecido llevar ellos la gestión e intentar tirar para adelante lo que queda de temporada".

"Nosotros -añade Sánchez-, haciendo un análisis de la situación, vimos en la reunión que no era conveniente poner ningún tipo de traba y hemos decidido que si ellos traen soluciones, nosotros ahora mismo económicamente ya no podemos más. Si nadie pone dinero íbamos a intentar terminar como pudiéramos, como hemos hecho la mayoría de los años, pero en Tercera División es más complicado, no teníamos esa capacidad. Y si la gente que llega nos dice que para que ellos entren nos tenemos que ir nosotros, no tenemos ningún problema".

Por tanto, en la AD Afición Xerecista "seguiremos trabajando con la cantera, seguiremos con el 10% del accionariado del Xerez CD, pero a partir del miércoles por la noche la gestión que la lleve este grupo de aficionados. No pasa absolutamente nada, no vamos a poner ningún tipo de problemas, estamos a la disposición de la gente que entra por si necesitan ayuda, van a contar con nosotros, que no vamos a ser ningún obstáculo para que el Xerez Club Deportivo pueda seguir para adelante".

El tesorero de Afición añade que "los que entran dicen que tienen patrocinadores, una fuente de ingresos que nosotros ya no tenemos porque nuestras posibilidades las hemos agotado. La Asociación ha muerto de éxito porque cogimos un equipo en Primera Andaluza y está en Tercera División, prácticamente no hemos generado ninguna deuda porque lo que hayamos podido generar es el día a día. Creo que hemos cumplido bien con el cometido que nos habíamos planteado y puestos en la tesitura que el accionista mayoritario le da el OK a otro grupo, nosotros no vamos a aferrarnos a la gestión. Nosotros entramos aquí para ayudar, no queremos perpetuarnos en el cargo. Si otra gente llega y dice que tiene soluciones, adelante sin problemas. Y además nos ofrecemos a ayudar en lo que podamos porque para nosotros por encima de todo está el Xerez Club Deportivo. A la gente que entra le deseamos la mayor suerte del mundo".

Adolfo Sánchez tiene claro que "deseo con toda mi alma que todo salga bien, que el Xerez CD pueda llegar al mes de mayo salvando la categoría, que la nueva empresa que ha comprado se haga cargo del club y si ese éxito se lo tiene que apuntar otra gente a mí me da igual, yo vine hace cuatro años no para apuntarme nada en mi haber, vine para ayudar a salvar un club del que me hicieron socio con seis o siete meses de edad. Vine para intentar que el club no se perdiera y creo que lo hemos conseguido, por lo menos hasta ahora. El mérito es de un grupo de gente que hemos creído en esto, hemos estado trabajando cuatro años y si ahora toca retirada, no pasa nada".

El dirigente de Afición Xerecista explica que los problemas económicos arrancan por no poder jugar en Jerez: "Nos ha matado entre comillas no jugar en Jerez, hicimos un presupuesto totalmente equilibrado contando con ingresos y gastos que era perfectamente asumible, un persupuesto de la zona media de la categoría para abajo pero en el momento que se nos desequilibran los ingresos vamos súper agobiados con los gastos. No podemos estar teniendo taquillas de 300 euros porque no jugamos en Jerez, no podemos estar pagando por los entrenamientos... Gracias a que tenemos una plantilla a la que hay que hacerle un monumento y un director deportivo y entrenador que se está partiendo la cara".

"No es normal -añade- que por la mañana no sepamos dónde vamos a entrenar por la tarde y eso ha sido el pan nuestro de cada día desde que empezó la temporada. Es complicado y doloroso. Y si ahora nos tenemos que apartar, nos apartamos. Hemos venido para ayudar y nos han pedido que nos vayamos. Eso significa que nos tenemos que ir y nos vamos. No pasa nada, no hay ningún problema. Nosotros hemos puesto aquí trabajo, dinero cuando hemos podido y sobre todo que el Xerez Club Deportivo no desaparezca y lo estábamos consiguiendo. Ahora no nos vamos, nos apartamos. En el momento en el que nos necesiten, aquí estamos".