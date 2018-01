Aficionados del XCD se movilizan para buscar soluciones

Un grupo de aficionados del Xerez Club Deportivo ha mantenido contactos con Juan Miguel Becerra, presidente de Afición Xerecista, para mostrarle su extrema preocupación por la situación en la que se encuentra la entidad y están dispuestos a colaborar con la aportación de ingresos para que todo mejore.

Para ello, han solicitado una serie de medidas, como un cambio en la composición de la junta directiva de la asociación y también variaciones a nivel deportivo.

El equipo entrenará en Nueva Jarilla a partir de ahora tras un acuerdo con el Ayuntamiento

Becerra explica que "he mantenido contactos con ellos y me han trasladado su preocupación por la situación. Está claro que hay que buscar fórmulas para reconventir todo lo que está sucediendo y que hay muchas cosas que mejorar. De lo que se trata es de unir fuerzas en estos momentos complicados. Estamos abiertos a todo".

Sobre los posibles cambios a nivel deportivo, el presidente de Afición Xerecista resalta: "Lo más importante en estos momentos es conseguir el dinero para desbloquear los derechos federativos y en eso estamos de acuerdo todas las partes. La plantilla se ha quedado corta con la marcha de jugadores y tenemos que reforzarla, lo de más cambios son temas que hay que tratar de forma diferente y con más calma".

El plazo para firmar terminar el 31 de enero y Becerra cree que "tendremos tiempo para negociar con los futbolistas que los técnicos están mirando, la intención es la de pagar el plazo que nos solicita la Federación la próxima semana, cuando antes tengamos liberados los derechos mejor".

Este grupo de aficionados, que al cierre de esta edición aún se encontraba reunido con Becerra, aboga por un cambio de funciones de Vicente Vargas. Proponen que abandone el banquillo y se encargue sólo de la dirección deportiva para ceder su puesto a otro técnico.

Otro de los temas que más afectan a la marcha deportiva del equipo es el de los campos de entrenamientos. En ese sentido, Afición Xerecista llegó ayer a un acuerdo con el Ayuntamiento de Nueva Jarilla para poder utilizar sus instalaciones municipales dos veces por semana. El Xerez CD podrá usar el campo, de césped artificial, los miércoles y los jueves y dispondrá también de un cuarto para guardar todo el material deportivo. De este modo, la plantilla, que en principio iba a volver ayer al trabajo en San Isidro del Guadalete, lo hizo ya en este nuevo escenario.

Los azulinos seguirán entrenando igualmente los lunes en las pistas de El Altillo School y los viernes en el campo de Santa Fe de Los Marianistas.

En la vuelta al trabajo, Vicente Vargas estuvo muy pendiente de la evolución de los jugadores lesionados. Alberto sigue mejorando pero aún no está entrenando junto al resto de sus compañeros y que una vez que se incorpore al grupo necesitará ponerse a punto. En la misma situación se encuentra el guardameta David Zamora. Por contra, Israel, con un problemas de estómago el pasado domingo, podrá jugar sin problemas y también será alta el centrocampista Javi Gómez, que ya cumplió su encuentro de sanción el pasado domingo en Chapín frente al Ciudad de Lucena.

Israel: "Lo importante es salvar la categoría y o esto cambia o todo se va a poner muy feo"

Israel Durán, capitán del XCD, no oculta que la plantilla está preocupada tanto por la marcha deportiva como por los problemas económicos pero también lanza un mensaje de fuerza a los aficionados. El defensa confiesa que “estamos todos muy fastidiados por lo que pasó el domingo, teníamos el partido controlado y en la segunda parte se nos se fue porque cometimos muchos fallos. El empate era bueno y todo se hubiese visto de otra forma pero no pudo ser, perdimos en el minuto 96, que aún es más duro. Ahora no tenemos más remedio que levantarnos, pasar página y centrarnos en el partido con el Gerena, a ver si volvemos con los tres puntos de allí”. Isra explica que “Chapín nos pasa factura porque no estamos habituados ni a entrenar en césped ni en un campo grande, no tenemos un campo completo ni para un partidillo y cualquier equipo lo tiene todo y nos supera. Ojalá pudiésemos jugar en La Juventud, es lo que queremos todos, es un campo que nos vendría mejor. Intentamos trabajar de la mejor manera posible dentro de las mínimas condiciones que tenemos, ahora ha llegado un nuevo preparador físico, Raúl López, que es un profesional en todos los sentidos, nos está preparando muy bien, nos está inculcando una mentalidad muy positiva y nos tiene a todos motivados. El grupo es fuerte y queremos mejorar”. El azulino cumple su cuarta temporada en el XCD y recuerda que “aquí siempre ha habido problemas pero cada vez son más y todo afecta. Sabemos que lo más importante de todo es salvar la categoría, que con todo lo que estamos pasando será un milagro, como el ascenso de la pasada temporada. Pero también hay que tener en cuenta que o esto da un giro o se va a poner todo muy feo. Las segundas vueltas son más complicadas, todos los equipos de la categoría se están reforzando y nosotros nos estamos debilitando con la marcha de los compañeros. El club tiene que desbloquear los derechos para poder firmar a algunos jugadores y pagar para que no se marchen más porque nos hemos quedado cortos de efectivos, es que como sigamos así no tendremos ni para completar una convocatoria”. Por último, no renuncia a la sorpresa en Gerena. “Tenemos que salir a darlo todo, a tope. Una vez que el balón empieza a rodar somos once contra once”.