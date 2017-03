Agu podrá jugar frente al Estrella

El Comité de Competición de la Federación Andaluza ha tenido trabajo extra esta jornada, lo que demuestra lo mucho que hay en juego y el nivel de algunos arbitrajes de la categoría. La mayor parte de los clubes han presentado alegaciones a los castigos que recibieron en sus respectivos encuentros y la mayoría han sido aceptadas.

De entrada, el centrocampista del Xerez CD Agu podrá jugar, ya que, según el Comité, la amarilla que vio tras el encuentro computa para su ciclo de acumulación de amonestaciones pero no se le suma a la que ya había visto en el transcurso del partido, por lo que no ha sido castigado.

Competición considera leve la infracción del jugador (discutir con un contrario) y como el partido ya estaba finalizado no se considera expulsión. Agu se pone con cuatro tarjetas, a una de la sanción.

Además, el Comité también ha decidido abrir expediente a Mejía García, el árbitro del encuentro del domingo en La Juventud a petición de San José.

Competición detalla: "Visto el escrito de alegaciones remitido por el San José, en relación con la presunta notoria falta de diligencia en la redacción del acta del partido de referencia por parte del árbitro del mismo Don Andrés Felipe Mejía García, éste Comité Territorial de Competición, acuerda:

1º.- Abrir expediente al colegiado D. Andrés Felipe Mejía García (Delegación de Huelva) en relación a presuntas irregularidades cometidas sobre lo dispuesto en el artículo 50.1 del Código de Justicia Deportiva de la RFAF., en relación con el artículo 132.5 del Reglamento General de la RFAF.

2º.- Dar traslado a Don Andrés Felipe Mejía García del escrito de alegaciones del club San José.

3º.- Conceder al colegiado un plazo de cinco días para que en relación con el contenido de las alegaciones remitidas por el club alegue en su defensa lo que a su derecho convenga, debiendo aportar a este Comité Territorial todas las pruebas de las que intente valerse".

Errores arbitrales al margen, Vicente Vargas ha recibido con alegría el alta de Agu, un futbolista que, bajo su punto de vista, "se encuentra en un buen momento de forma y nos está ayudando muchísimo en el centro del campo junto a Alberto".

El técnico xerecista, una vez obtenida la resolución del Comité, se puso en contacto "con Juan Martín, secretario del Comité, para que me aclarara bien toda la situación de Agu. Si el futbolista no está castigado por Competición puede jugar pero mejor evitar cualquier tipo de confusión a estas alturas de la temporada. Me han confirmado que la segunda amarilla no significó su expulsión y que le computa a efectos de acumulación", explicó el técnico azulino.

De cara a la cita ante el Estrella, de este modo, recupera a casi todos sus efectivos y sólo tendrá que retocar la defensa con la marcha de Kevin a Austria por motivos de estudio. Sin el joven central, Israel repetirá en el centro de la zaga junto a Alberto Orellana, suplente el pasado domingo en La Juventud.

El encuentro en Alcalá se lo van a perder los lesionados Barragán, que pretende regresar después del parón por Semana Santa, Güiza, que lleva dos semanas sin entrenar por problemas laborales, y Casares.