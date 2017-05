Alberto : "El ascenso está muy cerca pero queda lo más difícil"

El Xerez Deportivo está bastante cerca de firmar el ascenso a Tercera División a falta de dos jornadas para el final de la competición. La plantilla azulina vive su mejor momento de la temporada, con seis victorias y un empate en los últimos siete compromisos. Entre todos los protagonistas de la gesta destacan jugadores que marcan diferencias como Pedro Carrión, David Narváez o José Vega. Alberto del Río se ha unido a este selecto grupo y también está ahora un escalón por encima de la media.

El centrocampista, desde hace más de dos meses, se ha convertido en el referente de la medular del Deportivo. Defiende, manda y hasta marca. A la Olímpica le hizo un auténtico golazo, con autopase y tras picársela al portero. "Es cierto que desde hace unos diez u once encuentros me siento mucho mejor, he recuperado confianza pero no estoy bien sólo yo, lo está todo el equipo y eso ayuda. Estamos ahí gracias al esfuerzo de toda la plantilla, de los que juegan y de los que no lo hacen, esto es un equipo. Cuando uno quiere puede, la cabeza casi siempre manda sobre las piernas, todo es cuestión de estar fuertes a nivel psicológico. Lo del gol fue anecdótico, me equivoqué. Era el 0-2 y nos dio tranquilidad. De todos modos, lo importante fue que sumamos los tres puntos".

El xerecista no oculta que "el equipo está fuerte, con mucha moral, consiguiendo buenos resultados y dispuesto a luchar en estas dos jornadas que faltan por el ascenso. Lo tenemos ahí, al alcance de la mano, pero resta lo más complicado, cerrarlo. Necesitamos cuatro puntos, dependemos de nosotros mismos y no tenemos que mirar lo que hagan el resto de rivales aunque si luego sus resultados nos favorecen, mejor. Lo hemos pasado mal durante algunas fases de la temporada y ahora todos estamos disfrutando. Tanto el equipo como la afición nos lo merecemos. El grupo es fuerte y está capacitado para encarar estos dos encuentros con garantías".

Respecto al enfrentamiento del domingo ante el Chiclana, aún tiene presente "el partido de la primera vuelta. Nos ganaron y nos hicieron daño. No podemos confiarnos ni fallar, se están jugando la permanencia y nosotros la vida por subir. Llevamos disputados tres partidos seguidos así, en El Viso, en casa con la Roteña y en Valverde y los hemos sacado adelante. Toca mantener la intensidad, la concentración y salir a por todas. Si das la más mínima concesión cualquier equipo aprovecha tus errores".

Durante la campaña, los xerecistas se están sintiendo respaldados por los aficionados. De cara a esta cita, la plantilla pide "apoyo. Si siempre han estado ahí, dentro y fuera, con frío, lluvia o calor, en estos momentos nos tienen que ayudar más que nunca. Es el último partido en casa y nos lo jugamos todo. Además, aunque no queremos pensar en nada porque hay que respetar a los rivales, si ganamos y el Ciudad de Lucena no lo hace en Cartaya el ascenso puede ser matemático. Sería bonito lograrlo en La Juventud para dedicárselo a todos esos seguidores que no nos han fallado y que han estado a nuestro lado. Sin ellos, este sueño no estaría a punto de cumplirse".