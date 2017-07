Albino espera contar con minutos pese a la "gran competencia"

El Xerez CD presentó ayer a su cuarto fichaje para la temporada 2017/2018, el atacante Antonio José Garrido Muñoz 'Albino', jugador de 22 años que comenzó la pasada campaña en el Arcos y la terminó en el Jédula. Con anterioridad, Albino ya estuvo en edad cadete en el Xerez CD, se marchó posteriormente al Real Madrid, donde no se aclimató, y pasó por la cantera del Betis y del Cádiz para recalar en la Lebrijana, de allí al Arcos y por último al Jédula.

Vicente Vargas dijo en la presentación que Albino es un jugador "de mucha velocidad, bastante buen regate con ambas piernas y tiene gol". El protagonista aseguró que "en cuanto me llamó el míster no miré más opciones, llegamos a un rápido acuerdo porque en mi mente estaba jugar en el Xerez Club Deportivo". El nuevo atacante azulino señaló que "de todos los equipos en los que he estado, aquí es donde más feliz he sido. Eso ha tenido un peso importante para decidirme venir de nuevo". Albino pasó la temporada pasada varios meses sin competir por culpa de una lesión de rodilla que se produjo al poco de recalar en el Jédula y de la que está recuperado. "Tengo 22 años recién cumplidos y espero aprovechar este año para jugar el máximo que pueda e intentar volver a destacar. Sé que voy a tener mucha competencia pero se está haciendo un buen equipo. Lo primero será intentar llegar lo más arriba posible y partido a partido que vayan viniendo los resultados", dijo sobre posibles objetivos.

El Xerez CD también alcanzó un acuerdo ayer con el lateral izquierdo arcense David José Hernández García 'Chato', futbolista de 22 años que completa la nómina de jugadores sub'23 junto a Albino, Kevin, Guerrero y los hermanos Javi y Rubén Gómez. El defensa será presentado en los próximos días.