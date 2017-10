Con Alcalá y Ceuta, en el Andrés Chacón de La Barca

De igual modo, cabe reseñar que, como en otras ocasiones, para solicitar el Campo de La Juventud el Xerez Club Deportivo no debe hacerlo con dos semanas de antelación ya que esta instalación está asignada al club como 'sede habitual '.

No obstante, para próximos encuentros, si el Xerez Club Deportivo cumple el requisito del abono del precio público correspondiente y solicita con antelación de 15 días el Estadio Chapín, podrá ser usuario de la instalación si así lo considera oportuno para sus intereses deportivos y socio-económicos.

La petición del Estadio Chapín por parte de cualquier club usuario debe realizarse con 15 de antelación tal y como recoge el articulado correspondiente en la Ordenanza Municipal de Instalaciones. La petición recibida el viernes 6 no permite cumplir este aspecto de la citada Ordenanza, por lo que no se puede atender la misma.

Opinión: De manera excepcional

El Ayuntamiento de Jerez ha perdido una magnífica oportunidad para, además de ingresar 6.000 euros -no están las arcas como para renunciar a mucho dinero-, tener un gesto con el Deportivo "de manera excepcional", tal y como se anunció la limpieza de la Tribuna de Chapín que no le correspondía a Deportes según las ordenanzas sino al club que utiliza el estadio. Entonces se entendió la medida como un gesto de buena voluntad y entendimiento entre dos partes que nadie reprochó, como tampoco se hubiera entendido que nadie protestara ahora por alquilar el estadio para mañana o/y el domingo previo abono de las tasas aún presentando la solicitud fuera de plazo. Cierto es que el XCD debió pedir el estadio en tiempo y forma pero no es menos cierto que aceptarlo -y cobrar lo establecido- tampoco hubiera supuesto ningún quebranto sino todo lo contrario, hubiera sido una muestra de buena voluntad "de manera excepcional", tal y como el Ayuntamiento ya ha exhibido con buen criterio en otras ocasiones. Y para una vez que el Xerez CD está dispuesto a pagar, la ley -en este caso los plazos- podría ser algo flexible... / D.L.M