El árbitro de Alcalá confunde al Xerez CD con el Xerez DFC

Christian Soteras Martínez, árbitro adscrito al Colegio Onubense, confundió a los dos Xerez el pasado domingo en el Ciudad de Alcalá, donde el Deportivo visitó al Estrella San Agustín, o al menos es lo que se colige de las declaraciones de los futbolistas azulinos, que aseguran que en el transcurso del partido -que acabó con los locales empatando en el minuto 101- el trencilla les recordó el partido de Rota.

Pero Soteras Martínez con anterioridad no había pitado al Xerez CD salvo en La Rinconada ante el San José (2-3), choque del 6 de noviembre del pasado año (jornada 11) en el que Pedro Carrión firmó un hat-trick y en el que el colgiado mostró cinco amonestaciones a los locales y cuatro a los xerecistas (Quirós, Israel, Juanito Benítez y David Narváez).

Curiosamente, Soteras Martínez sí pitó en Rota al Xerez Deportivo FC, cuando por la resiembra de Chapín el equipo de Juan Antonio tuvo que buscar cobijo en el Navarro Flores, terreno que fue talismán para los azulinos. Y en efecto, Soteras pitó en Rota al Xerez, pero al DFC, no al CD: fue en la jornada 14 (27 de noviembre), en el partido en el Navarro Flores contra el San Fermín Puente Genil, saldado con triunfo (1-0) gracias a un cañonazo de Orihuela en un choque en el que enseñó cuatro tarjetas amarillas a los locales (Álvaro Ramírez, Borja Perea, Antonio y Guille) y siete a los visitantes.

Entonces, el árbitro añadía ocho minutos de descuento, lo que que llevó a la web oficial del Xerez Deportivo FC a titular la crónica 'La victoria más larga', añadiendo como subtítulo que 'Los xerecistas conseguían su cuarta victoria consecutiva tras 98 minutos de tenso fútbol'.

¿Qué pasó para que Soteras añadiera hasta ocho minutos de descuento? En la rueda de prensa posterior al partido, Juan Antonio Sánchez Franzón, entrenador del Xerez DFC, explicaba que "si queremos ser un club importante, tenemos que cuidar también los detalles. No sé quién ha sido pero no podemos estar entrando en el campo con balones. Yo lo sabía y lo vaticiné en el banquillo: no era para descontar ese tiempo pero comprendo también que el árbitro se cabree con eso en momentos determinados...".

Además, tras ese partido el Xerez DFC fue sancionado por Competición con una multa de 85 euros por incidentes leves de público por la cantidad de aficionados que se aglomeraron a la entrada de vestuarios según el acta de Soteras Martínez, ya que las alegaciones enviadas por el club xerecista no prosperaron al no desvirtuar el contenido del acta.

De las declaraciones de Juan Antonio se extrae que al árbitro no le gustarían nada las interrupciones del equipo local y por eso decidió alargar el partido nada menos que ocho minutos, además de reflejar luego en el acta incidentes de público que desembocaron en una multa al XDFC.

Y para acordarse el pasado domingo de los ocho minutos que descontó en Rota tuvo buena memoria, según aseguraban futbolistas del Xerez CD tras el partido en Alcalá con el Estrella. Resulta cuanto menos curioso que Soteras Martínez recordase el tiempo exacto de descuento a un Xerez (en este caso el XDFC) en Rota pero se confundiese de Xerez y no advirtiese ninguna de las diferencias entre CD y DFC: jugadores, técnicos o escudos...

Y la referencia al descuento de Rota sorprendió, como no podía ser de otra manera, a los futbolistas del Xerez CD. Isra, capitán del Deportivo, aseguraba en declaraciones a la Cadena SER estar "un poco desanimado; al principio del partido no hubiera sido malo este resultado, un empate aquí, donde este equipo está sacando aquí casi todos los partidos por victorias, pero como se ha dado el partido la verdad es que nos sabe muy mal porque nos ponemos ganando en el descuento y el árbitro nos dice que va a dar seis minutos y creo que el gol de la Estrella llega en el minuto 101, creo. Era prácticamente la última jugada del partido, la falta que pita también era un poco rigurosa, en este caso la hago yo, pero no podemos hacer nada y a pensar en el siguiente partido, sacar los tres puntos y a seguir en la pelea".

Isra relató así cómo Soteras Martínez le recordó en Alcalá el partido en Rota, equivocándose de Xerez: "Sí, yo estaba de capitán y ganando 0-1 cuando faltan aproximadamente diez minutos, me dice el árbitro que si me acuerdo del partido de Rota, que creo que él no nos pitó en Rota, creo que se ha equivocado, a nosotros no nos pitó en Rota. Me dice que descontó ocho minutos en Rota y que aquí iba a descontar más tiempo, no sé por qué me dijo eso porque el partido no estaba siendo bronco ni se estaba perdiendo tiempo ni nada. La sensación que te da es que el árbitro ha tirado un poquito para el equipo de casa, ha sido un poco casero y al final creo que con esos once o doce minutos que ha descontado ha sido abusivo y creo que nos ha perjudicado".

En efecto, en el Xerez CD creen que han pagado el enfado de Soteras Martínez con el Xerez DFC por el partido con el Puente Genil en el Navarro Flores de Rota, el de los ocho minutos de descuento. Solo así se explican que en Alcalá ante el Estrella el colegiado añadiese once minutos de descuento cuando en principio había dado seis minutos, tiempo extra que permitió empatar (2-2) al conjunto sevillano privando al Deportivo de una victoria que ya estaba acariciando.