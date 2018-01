3-0 y Álex García de portero

El Atlético Sanluqueño logró una cómoda victoria que le deja a un punto de los puestos de la fase de ascenso a Segunda B. El Atleti no ha encajado ni un solo gol en los cinco últimos partidos y acumula siete jornadas puntuando. El Xerez CD poco pudo hacer ante un rival en estado de gracia que se mostró muy seguro en todas las líneas y que apenas dio opción a los visitantes, que buscaron el empate después del 1-0 y luego acortar distancias después de que los locales hicieran el segundo tanto, pero apenas crearon oportunidades y quedan a tres puntos del descenso.

El partido comenzó con imprecisiones en los pases de los locales debido a las malas condiciones del campo, el cual estaba bastante resbaladizo. En el primer cuarto de hora no hubo un dominador claro de la posesión y es en el minuto quince cuando empieza a torcerse le partido para el Deportivo. Mawi cae al suelo tras una entrada de Quirós y aunque hubo protestas de los visitantes, que aseguraban que la falta se produjo fuera del área, el colegiado decretó la pena máxima. Lanzaba Güiza el penalti y batió a un Álex que rozó el balón con la punta de los dedos.

El veterano delantero hizo gala de su oficio y experiencia para ejecutar la pena máxima con gran precisión y adelantar a La Lety ante el Xerez CD, al igual que hiciera en el partido de la primera vuelta disputado en La Juventud, también saldado con tres goles de ventaja a favor de los verdiblancos.

El gol le vino muy bien al Sanluqueño aunque hubo que esperar hasta el minuto 27 para ver otra ocasión de peligro, sin embargo Reina remató muy forzado y la ocasión no pudo materializarse en gol. Los dos porteros no estaban teniendo apenas trabajo y en el minuto 30 Óscar Oliva lo prueba desde fuera pero el portero lo tapa sin problemas. El 2-0 pudo haber llegado en el 36 cuando Antonio Jesús centra el balón y Güiza no llega por poco.

El ex internacional español se mostró muy activo y fue una auténtica pesadilla para la defensa del Xerez CD. La primera parte termió con un gol anulado a Mawi que recibía un buen pase de Antonio Jesús y aunque los espectadores cantaron el tanto, el asistente lo anuló por fuera de juego.

El Xerez CD comenzó la segunda parte algo más entonado pero las ocasiones fueron del Atlético Sanluqueño. El primer aviso lo da el Atleti en el minuto 7 con un disparo envenenado de Antonio Jesús. La alegría y tranquilidad para la afición local llegó en el minuto 14, cuando Güiza centra el balón a Óscar Oliva y este bate a Álex con un gran disparo. Güiza nuevamente intervenía en la jugada y marcaba diferencias para poner el balón a su compañero y el partido más difícil para el Deportivo, que tenía que remar en contra y cuesta arriba.

El Sanluqueño busca el tercero y en el minuto 18 Luisito se revuelve en el área y el portero manda el balón a córner. En el 25, una chilena de Mawi creó bastante peligro, respondiendo con acierto Álex García, y luego Parada hizo que el portero jerezano tuviera de nuevo una gran intervención.

Pero sin lugar a dudas, la mejor parada de Álex García llegaría en el minuto 32, cuando hizo una gran palomita a un disparo potente de Oliva desde 25 metros.

El Sanluqueño caía en muchos fuera de juego y al Xerez CD le costaba mucho trabajo crear ocasiones de gol porque su fútbol no era fluido y el balón le duraba muy poco, y su única ocasión de peligro llegaba en el minuto 39, en una falta directa lanzada por el exverdiblanco Carrión que Fran atajó con algunos apuros.

La sentencia llegaba en el último minuto del partido cuando Mawi, tras una acción personal y por bajo, anotaba el 3-0 definitivo, un marcador quizás demasiado severo para el Xerez CD tal y como se había desarrollado el partido aunque no es menos cierto que Álex García evitó una derrota más abultada.

Al final, tres puntos muy importantes para el Sanluqueño, que logró una victoria cómoda y acreditó que las incorporaciones de Luisito y Mawi han dado un salto de calidad al equipo, ya a un punto del cuarto clasificado; por contra, el Deportivo sigue con problemas -ayer compareció en Sanlúcar con cuatro juveniles- y la derrota le deja a tres puntos de la zona de descenso.