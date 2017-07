Ángel apuesta por subir en su presentación como jugador xerecista

"Soy joven pero tengo mucha ilusión, quiero aprender, voy a dar lo máximo para llevar al Xerez CD al lugar en el que tiene que estar y apuesto por el ascenso, tengo las mismas ganas que me han transmitido todos mis compañeros desde el momento en el que empecé a entrenar con ellos". Así de seguro y feliz se mostró ayer Ángel Manuel González Recio, central coriano de sólo 20 años y una de las dos últimas incorporaciones de la entidad azulina para la próxima campaña.

El futbolista sabe que la competencia va a ser duda con futbolistas como Israel, Borrego o Dani Hedrera pero no le asusta. "La competencia es bastante fuerte pero he venido a trabajar con ganas, mucha ilusión y con ganas de que el balón comience a rodar. La competencia es lo de menos, tengo que trabajar a tope y luego será el míster el que decida. Si me toca, intentaré dar lo máximo".

Ha participado en los dos amistosos que ha disputado el equipo y se ha encontrado "muy cómodo, el recibimiento de mis compañeros ha sido fantástico, forman una familia y me están ayudando para que me adapte bien".

El pasado curso jugó en División de Honor con la Olímpica pero ha debutado en Tercera. El nivel piensa que "será un poco más alto. Tuve la oportunidad de debutar con el Recre B y es intensa, de mucha guerra, ya lo vimos el sábado con el Arcos. De todos modos, creo que el equipo está más que preparado para competir en esta categoría".

En cuanto a su aportación a un Xerez CD que parte con las máximas exigencias, detalla: "Al margen de mi juventud, lo que no me faltan son ganas e ilusión. Se me presenta un reto bastante bonito y quiero disfrutar y aprovecharlo al máximo".

Por su parte, el director deportivo y técnico xerecista destacó: "Tras la salida de Kevin y Orellana necesitábamos un defensa sub'23 y Ángel es polivalente en esa línea, se adapta a cualquier posición y domina bien el juego aéreo. Tiene mucha formación, ha pasado por las canteras del Coria, Recre y del Granada y viene de la Olímpica, equipo en el que la pasada temporada nos llamó la atención por su nivel. Es un jugador de los que me gustan por su intensidad".