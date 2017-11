Ángel se ve obligado a salir del Rota y el meta ya entrena con el Guada

El guardameta exxerecista Ángel ha abandonado el CD Rota y ya se encuentra entrenado a las órdenes de Alberto Vázquez para enrolarse casi con toda seguridad en las filas del Guadalcacín, que se había quedado con un solo portero tras la marcha de Álex Herrera hace ya varias jornadas al Pedroñeras, equipo también de Tercera.

Ángel, que se ha marchado bastante decepcionado y triste del conjunto verderón, ha explicado que "la situación ha sido extraña. Me han abierto la puerta de salida, me han invitado a marcharme después de culparme de la situación del equipo en la clasificación. Romerito, la pasada semana, me avisó de lo que estaba pasando, me dijo que la directiva quería hablar conmigo porque tenía la intención de que no siguiera. Le explicó que el club le había comunicado que no contara conmigo, pero me apoyó todo lo que pudo, incluso fui titular en La Algaba y ganamos".

Además, resalta: "Me reuní con un directivo y me dijo que tenían que recortar presupuesto para firmar jugadores y que me tenían que bajar el sueldo casi a la mitad. Lo grave es que sólo me lo iban a recortar a mí y no es justo, para bien o para mal, la culpa es de todos, ninguno nos podemos salvar en cuanto al rendimiento, la situación es la que es".

Ángel, por último, quiso dejar claro que "he estado muy a gusto en el club, he tenido la confianza de los dos entrenadores y quiero dar las gracias a Paco Corbeto, Romerito, a Manolo Sanz, entrenador de los porteros, que se portó conmigo de espectacularmente desde el primer día, a todo el cuerpo técnico y a mis compañeros".