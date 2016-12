Antonio Romero, feliz tras "firmar por un histórico"

El central Antonio Romero fue presentado ayer como nuevo jugador del Xerez Club Deportivo. Se mostró ilusionado, se centra en el plano deportivo y confía en la plantilla y en la posibilidad de luchar por el ascenso a Tercera División pese a lo complicado que lo van a tener si finalmente el Ayuntamiento no da marcha atrás en su decisión de no incluir a la entidad en la convocatoria para el uso de instalaciones.

A sus 35 años, es de los que piensan que el DNI no es lo más importante en el fútbol -su espejo es Pedro Carrión-, se siente como un niño con zapatos nuevos y tiene tantas ganas de ayudar a sus nuevos compañeros que no gasta energías en pensar qué puede pasar si finalmente se ven obligados a jugar fuera de Jerez.

El defensa, que estuvo acompañado por Vicente Vargas, director deportivo y técnico azulino, en Indoor Jerez destacó que "llevo ya bastante tiempo entrenando con el equipo y estaba deseando jugar, así que me han convencido pronto y muy fácilmente. Tenía ganas de forma parte de un club tan histórico como el Xerez Club Deportivo y afronto con ganas y muchísima ilusión esta nueva etapa. Sinceramente, hay una plantilla muy buena y un buen proyecto".

Romero, que pude jugar tanto de central diestro como de pivote defensivo, resalta sobre sus características que "me defiendo en el juego aéreo y me adapto a tanto a jugar en el centro de la defensa como por delante, pero lo que prometo es trabajo y mucho compromiso".

La primera cita del año del Xerez CD será ante el Lora, Vargas tiene numerosas bajas por sanción en la parte de atrás. El flamante jugador azulino resalta que "estoy listo para jugar en cuanto le haga falta al equipo y en cuanto el míster lo estime oportuno, estoy preparado para aportar mi granito de arena".

Romero, que ha visto jugar a los que ya son sus nuevos compañeros en La Juventud, apunta sobre las opciones del equipo de cara a luchar por el ascenso que "ya he comentado antes que hay un grupo fantástico, que me acogió bastante bien desde que llegué. Tanto a nivel humano como deportivo material. El bloque está respondiendo y está obteniendo buenos resultados, pese al tropiezo de la pasada semana en Chiclana. Creo que con trabajo se puede conseguir el objetivo de estar hasta el final de Liga peleando por los puestos de ascenso, aunque no va a ser fácil porque la categoría es complicada y hay equipos que tienen mucho potencial y muchos más recursos y medios que nosotros".

Por su parte, Vicente Vargas quiso agradecer al jugador su predisposición y las facilidades que le había dado en todo momento. "A Antonio le conozco desde que era muy joven, le he tenido conmigo en varios equipos, es muy profesional y está comprometido con nosotros. Él había dejado la práctica del fútbol por temas profesionales, le encanta su profesión y es normal que quisiese dedicarse por completo a ella en su día, pero una vez que ha vuelto y ya tiene su puesto de trabajo aquí en la ciudad, quiere volver a empezar. Lleva tres meses entrenando con nosotros, se encuentra bien físicamente y tiene mucha ilusión por defender la camiseta del Xerez CD, así que hemos decidido incorporarle para que nos ayude".