El Ayuntamiento condena las amenazas de aficionados

El gobierno municipal del Ayuntamiento de Jerez emitió ayer un comunicado para expresar su más firme condena a las amenazas recibidas por integrantes del ejecutivo municipal en la calle.

En su nota, el equipo de gobierno local "rechaza de plano cualquier tipo de violencia y amenaza, ya sea de forma individual u organizada, como medio de presión para imponer criterios subjetivos a cuestiones puramente técnicas que determinan el funcionamiento de algunas instalaciones deportivas".

En segundo lugar, confía en que "este tipo de comportamientos respondan únicamente a motivaciones personales y no estén siendo auspiciadas por ninguna organización, esperando con ello, que el club al que pertenece el aficionado referenciado anteriormente condene y repruebe públicamente dicho comportamiento".

Ante los derroteros que están tomando las amenazas, el gobierno municipal señala que ya ha puesto en conocimiento de instancias judiciales los hechos.

Por último en el comunicado, "el gobierno municipal reitera su total compromiso con el Deporte en mayúsculas, aquel que promueve los valores de esfuerzo, dedicación y trabajo en equipo, proyectando al mismo tiempo solidaridad y fraternidad".

Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez, se ha mostrado contundente a la hora de condenar las amenazas que están recibiendo algunos integrantes de su equipo. "Los hechos son tan graves que no hemos tenido otra opción que ponerlos en manos de la policía, este tipo de comportamientos hay que frenarlos de raíz. No podemos permitir que seguidores de un club de fútbol lleguen a esos extremos porque, además, no es la primera vez".

La alcaldesa quiso dejar claro que "el tema se ha complicado de una forma errónea. Chapín no se le ha cedido a ningún equipo porque no está en condiciones. El césped cuesta mucho recuperarlo y nuestros técnicos de Medio Ambiente así nos lo recomendaron. Nadie ha jugado allí y aquí parece que vamos en contra sólo de un club, la sociedad anónima deportiva. Nosotros nos basamos en las ordenanzas y de ahí no nos podemos salir. Cumplimos escrupulosamente con ellas, por eso no hemos tenido problemas pese a las denuncias que nos han presentado. Además, esperamos que el club al que pertenecen estos aficionados al menos repruebe los hechos porque son muy graves como para ampararlos".