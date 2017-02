El Ayuntamiento permite al Xerez CD seguir en Jerez

El Ayuntamiento de Jerez comunicó ayer al Xerez Club Deportivo de forma oficial que está dentro de la convocatoria del uso de instalaciones deportivas. De este modo, el equipo podrá seguir jugando en el campo La Juventud y podrá continuar entrenando en Jerez. Lo que sí cambia es el lugar de entrenamientos de los dos equipos del club. A partir de ahora, entrenarán en el Anexo de La Juventud en lugar de en el Complejo Deportivo La Granja y el número de horas también se las han reducido, que pasan de más de treinta a sólo veinticuatro.

Todos los clubes que a partir de ahora van a utilizar tanto La Juventud como el Anexo para entrenar y jugar están citados mañana por la mañana para llegar a un acuerdo sobre el reparto de los horarios en base a las horas que a cada uno les corresponden.

"Estamos contentos, ha imperado la cordura, el Xerez CD no podía dejar de jugar en Jerez"

El escrito que el Ayuntamiento envió ayer a la entidad azulina dice textualmente: "En relación con su solicitud de reserva de uso ordinario periódico para deporte base federado, de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Instalaciones Deportivas de la ciudad de Jerez y la correspondiente convocatoria anual para reserva de instalaciones deportivas de uso ordinario periódico para Deporte Base Federado para la temporada 2016-2017, le comunicamos que:

-La entidad a la que representa reúne los requisitos exigidos para las entidades que deseen optar a la reserva de uso regulada en las Bases de la Convocatoria anual, por lo que puede ser beneficiaria de asignación de reserva periódica para deporte base".

Vicente Vargas, director deportivo y entrenador del club azulino, se mostró bastante satisfecho con la medida adoptada por Deportes: "Es motivo de alegría y estamos contentos, siempre he querido ser optimista. Cuando el Ayuntamiento ha hecho las cosas mal, yo lo he criticado. Ahora, ha tomado la medida que tenía que tomar y hay que reconocerlo también. Ha imperado la cordura. Lo normal es que el Xerez Club Deportivo siguiera jugando y entrenando en Jerez, es lo que se merece por historia y por entidad. Un club como este no merecía tener que salir de Jerez por una serie de circunstancias complicadas. Tanto los futbolistas como yo estamos encantados y felices".

De todos modos, sobre el reparto de horas, resalta que "hemos perdido algunas horas, tenemos pocas pero es lo que hay y nos tenemos que ajustar a esta nueva situación. Insisto, lo más importante es que el Xerez Club Deportivo va a seguir en Jerez".

Por su parte, Juan Miguel Becerra, presidente de la Asociación 'Afición Xerecista', también calificó el hecho como "una excelente noticia, el hecho de salir de la ciudad hubiese supuesto un palo moral y económico. Lo normal es lo que ha pasado, es muy positivo que el Ayuntamiento intente facilitar a las cosas al equipo para que pueda seguir jugando y entrenando en Jerez que es nuestra casa. Que a nadie se le olvide que nosotros también somos jerezanos".

Becerra , igualmente, tiende la mano al Ayuntamiento: "Hay muchas fórmulas por las que las dos partes nos podemos acercar. Una cosa es la sociedad anónima deportiva y otra cosa diferente el Xerez CD actual. Este club tiene muchos seguidores y por la entidad están luchando ahora mismo ellos. El Ayuntamiento en su día apostó por estar con el principal equipo de Jerez y ahora no podía darle la espalda".