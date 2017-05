Barragán: "Nadie nos regaló nada, es el premio a nuestra cabezonería"

"Ver cómo estaban las gradas del campo de La Juventud el domingo pasado en el partido ante el Chiclana fue muy grande. La afición del Xerez CD estaba enfadada por todo lo que ha pasado en el fútbol en Jerez en las últimas temporadas pero no podía haberse olvidado ni de sus colores ni de este sentimiento. El espíritu del 13 de junio de 2009 ningún xerecista lo ha podido olvidar y esas sensaciones son las que hay que retomar. Todos sabíamos que si los resultados llegaban y el equipo volvía a estar arriba, esos aficionados volverían. Así fue y esperemos que sigan ahí, no le cerramos la puerta a nadie, todo lo contrario, son momentos para disfrutar". Son palabras de José María Barragán, capitán del Xerez CD, que cumple su tercera campaña en el club y que ha sufrido como pocos la grave situación de la entidad a todos los niveles.

"El aspecto que presentaba el campo me recordó al encuentro que jugamos con Los Cortijillos la temporada de Jesús Mendoza, cuando volvimos a Jerez después de haber tenido que jugar en Guadalcacín. Perdimos por 0-3 pero nuestros incondicionales estuvieron ahí, no fallaron y ahora tampoco lo han hecho. Eso es tan importante como el posible ascenso, la afición es nuestro mayor patrimonio y mucho más ese pequeño grupo que creyó siempre en nosotros desde el primer momento y que jamás nos abandonó. Al principio, apenas eran cien pero es que el domingo en el campo había mucho más de mil".

Con el equipo a un pasito de volver a Tercera División, echa la vista atrás y recuerda "los malos ratos y las fatiguitas que hemos pasado durante todos estos meses, durante estos años anteriores. Sin dinero, sin campos para entrenar, sin ropa, sin balones, sin ayudas de ningún tipo y con muchas zancadillas desde todos los sectores pero ahí estamos... Quién iba a decir al principio de temporada, cuando partimos con menos nueve puntos por las tres derrotas consecutivas y con los favoritos muy lejos, que el domingo podemos ser de Tercera. El fútbol es grande y con este equipo debe ser justo, estamos ante nuestro gran momento. Ahora todo parece fácil pero para nada lo ha sido. El grupo se ha tenido que aislar muchas veces para estar por encima de todos los problemas extradeportivos y eso nos desgastó muchísimo pero también nos hizo más fuertes".

Como suele suceder en momentos así, la semana "se nos está haciendo muy larga, el tiempo no pasa. Estamos deseando que llegue el domingo. A medida que pasan los días aumentan los nervios en el estómago, aunque estamos tranquilos y muy mentalizados. Sabemos que hay que ganar y que no va a ser fácil porque en un partido pueden darse muchas situaciones. Con un punto nos vale pero, con todos los respetos para el rival, que ha competido bien durante la temporada y ha sido capaz de conseguir buenos resultados ante equipos de más nivel y en campos muy difíciles, vamos a por los tres. Lo tenemos muy cerquita pero falta lo más complicado y no es el momento de relajarse. Nadie nos ha regalado nada para llegar hasta aquí y no estamos dispuestos a tirarlo todo por la borda. Insisto, es nuestro gran momento y vamos a pelear por él con todo lo que nos queda dentro, no podemos fallar".

Y es que Barragán también tiene claro que "el Xerez CD está arriba por méritos propios. Lo repito, nadie nos ha regalado absolutamente nada, es la recompensa a nuestra cabezonería. La Liga pone a cada uno en su sitio. Es larga, hemos sido regulares y podemos terminar segundos. Si eso es así es porque hemos hecho más méritos que los rivales, este grupo ha demostrado siempre que es bastante fuerte".

No quiere pensar qué puede pasar el domingo si el Xerez CD sube y tampoco se ha parado a pensar en los otros rivales que pueden dar el salto a Tercera. "Lo que tenga que pasar pasará pero a nosotros ya nadie nos va a quitar estos momentos que estamos viviendo. El Cádiz B, tanto por potencial como por Mere, que es un gran entrenador, sabía que iba a estar ahí, luego había otros equipos que se suponía deberían haber estado arriba. El San Juan venía de Tercera, Cartaya, Conil, Pozoblanco, que fue de más a menos, o incluso el Rota, tiene una buena plantilla. Al final, hemos peleado otros equipos y todos hemos tenido opciones. En la recta final, entre Xerez DFC, Estrella, que nadie contaba con ellos, Salerm Puente Genil, Ciudad de Lucena y nosotros lo hemos peleado y el grupo se ha reducido a tres para dos puestos".

El capitán del Xerez Deportivo ha disfrutado "muchísimo de la temporada a nivel deportivo" pero a nivel personal una grave lesión estuvo a punto de apartarle de los terrenos de juego. "Sufrí estando fuera sin poder ayudar. La recuperación iba muy lenta pero siempre tuve la ayuda de mi familia, de mis amigos, de Eli, de Diego Jiménez, fisio de Beiman, y me recuperé. Soy muy cabezón y también ahora por eso me alegra más haber realizado el esfuerzo de recuperarme".