Barragán "El XCD debe salir a competir y ganar siempre"

José María Barragán, segundo técnico del Xerez CD, se ha hecho cargo del equipo, junto a Eli, preparador de porteros, y Raúl López, preparador físico, a la espera de la llegada de un nuevo preparador para la primera plantilla tras la dimisión de Vicente Vargas el domingo. Siempre optimista, le pone al mal tiempo buena cara y todos afrontan ilusionados el encuentro de mañana en el Nuevo Mirador frente al Algeciras. El jerezano destaca que los futbolistas han trabajado durante estos días con intensidad y ganas y asegura que el Deportivo es "un club histórico y debe salir a ganar y a competir en cualquier campo, en cualquier campo somos favoritos".

De todos modos, el reto que el XCD tiene por delante mañana es de los más exigentes que en estos momentos puede afrontar, ya que se mide al segundo clasificado. Bajo su punto de vista, "el partido es complicado eso está claro, ante uno de los mayores candidatos para estar al final de temporada en los puestos de arriba. Intentaremos hacerlo lo mejor posible para poder puntuar".

Para entrar en la lista de convocados nos hemos encontrado entrenando a veintidós tíos como jabatos"

Vargas, que llevaba tres temporadas al frente del equipo, dijo adiós y "la plantilla está asimilándolo, está bastante bien, ha entrenado perfecto en todos los sentidos, con mucha intensidad y con ganas, en estos días nos hemos encontrado a veintidós tíos entrenando como jabatos para intentar entrar en la lista de convocados y gracias al trabajo que han hecho los futbolistas la semana ha sido bastante buena".

El Algeciras es segundo y el XCD se encuentra en la parte baja de la tabla. Los locales son favoritos y la presión es de los albirrojos. Barragán defiende a su equipo: "El Xerez Club Deportivo tiene que ser favorito en todos los campos por institución y por todo lo que representa, aunque la clasificación diga lo contrario en estos momentos. Tenemos que ir a intentar ganar y competir a todos los campos y con esa idea vamos a Algeciras, llevamos los deberes hechos. Durante la semana hemos trabajado tanto los técnicos como los jugadores el planteamiento que pretendemos poner en práctica, el equipo va a competir allí y ojalá saquemos un resultado positivo".

El Algeciras, para el preparador xerecista, "tiene una de las tres mejores plantillas de la categoría, lo demuestran sus números. Les he visto en tres o cuatro partidos y es un conjunto bien armado, que sabe lo que hace en todo momento tanto atrás como arriba, es uno de los mejores equipos y al final de Liga va a estar entre los cuatro primeros por méritos propios y porque tiene plantilla para ello".

Tanto por el potencial del rival como por la necesidad de sumar, "ganar allí sería dar un paso al frente importante tanto a nivel de clasificación como a nivel anímico, de autoestima. Ganar en El Mirador sería fabuloso, supondría una alegría para todos. La categoría está muy igualada, ganas y te puedes colocar décimo y pierdes y puedes entrar en descenso, hasta el final estará todo competido, no se va a descolgar nadie. Ahí está el caso de Los Barrios. Hay que estar tranquilos, contentos con nosotros mismos, intentar hacer un buen partido y competir al máximo. Si somos capaces de hacer allí lo que hemos trabajado, seguro que volvemos con algo positivo".

Por último, Barragán no considera que sea un marrón dirigir al primer equipo mientras llega el nuevo técnico. "Soy un trabajador del club y donde el club me necesite ahí estaré, es lo que me pidieron cuando me dijeron que colgara las botas para entrar en el cuerpo técnico. Ahora mismo me piden esto y aquí estoy yo, intentaré hacerlo lo mejor posible, durante la semana se ha trabajado de maravillas y el domingo intentaré sacar el mejor once posible sin titubear ni nada, aquí lo que prima es el escudo y los intereses de la entidad. Espero que la semana que viene llegue el primer entrenador para sacar esto adelante, que es lo que queremos todos".

El encuentro de mañana se lo van a perder Paco Borrego e Israel, lesionados, y va a ser alta Gonzalo, ya recuperado.