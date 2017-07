Barragán: "Hay que ser cautos, es precipitado hablar de subir"

José María Barragán, capitán del Xerez CD, durante las últimas tres temporadas, colgó las botas tras el ascenso en Lora para convertirse en segundo entrenador de Vicente Vargas. Vive el fútbol desde su nuevo puesto con la misma intensidad y pasión que lo hacía como futbolista y confiesa que "me ha costado adaptarme a mi nuevo rol, aunque ahora lo llevo un poco mejor. Al principio, era un poco complicado, me resultaba bastante extraño cambiarme en otro vestuario y estar al otro lado del grupo pero, por lo demás, voy bien. Tengo que asumir que ya todo es diferente pero me gusta. A mí me encanta el fútbol y lo que quiero es aprender y mejorar para ayudar al máximo al grupo, que es fenomenal".

La pretemporada del equipo no va a ser fácil, ya que tiene que entrenar fuera de Jerez. El segundo de Vargas admite que "cuesta bastante tener que coger todos los días la carretera pero, como siempre he dicho, tenemos que entrenar en el campo que nos dejen y en el que podamos, en La Barca tenemos unas buenas instalaciones, en las que podemos hacer bien el trabajo, que en estos días es todo muy físico y es responsabilidad del 'Profe'. Allí, estamos tranquilos, todo está siendo muy intenso, la gente se está implicando mucho y está haciendo las cosas como tiene que hacerlas".

Tras la primera toma de contacto con el balón, bajo el punto de vista de Barragán, el equipo "tiene muchas ganas de jugar los primeros amistosos, pero también los técnicos tenemos ganas. Queremos ver cómo responde el bloque y cómo responden los jugadores que tenemos a prueba, que no es lo mismo entrenar que jugar. Estamos impacientes".

La plantilla la tienen ya prácticamente cerrada y el excapitán azulino se muestra "muy contento. Creo que nos ha quedado un buen plantel, aunque ahora nos faltan unos retoques por el lío de la fecha de los sub'23. Estamos buscando jugadores de esa edad, hablando con entrenadores y recibiendo ofrecimientos. Nosotros vamos a probar a todos los que vengan pero tenemos claro que los dos sub'23 que vengan tienen que ser buenos, que tienen que venir para competir por ser titulares, no para completar, y para ayudar al equipo. Los futbolistas que han venido son muy importantes y creo que le van a dar un plus a la plantilla".

Barragán sabe lo que es ser descartado por el entrenador y entiende lo mal que se pudieron sentir tanto Kevin como Orellana tras ser descartados. "Fue doloroso para el grupo pero también para el cuerpo técnico, a todos nos dolió. Pasamos un mal rato. Yo, como he comentado antes, ahora estoy en el otro lado, pero la pasada temporada estaba con ellos, los tenía como compañeros y son dos ejemplos tanto a nivel personal como a nivel deportivo y, la verdad, fue una pena. Al grupo le dolió porque no es una noticia agradable pero ya no se puede hacer nada, hay que seguir y desearle lo mejor. Yo he intentado ayudarles todo lo que he podido porque se lo merecen pero hay que pasar página, no vamos a arreglar nada si seguimos hablando de este tema".

Con la temporada a un mes vista, el xerecista cree que "va a ser dura, esperamos impacientes el calendario, esperemos que no afecte demasiado el tema de Villar. Estamos deseando conocer a los rivales que nos tocan primero para comenzar a preparar los partidos y a pensar ya sólo en competir, que la Liga no tiene nada que ver con la temporada".

Vicente Vargas ha colocado muy alto el listón al hablar de ascenso a 2ª B. Barragán se muestra mucho más cauto: "Aquí fácil no hay nada, va a ser muy complicado. Todo el mundo se está reforzando muy bien y todo el mundo quiere estar arriba pero sólo un equipo puede ser campeón y sólo cuatro entran en la fase de ascenso. Hay equipos con grandes presupuestos, que están apostando fuerte por ascender a Segunda B. La Liga va a ser tan larga como complicada y habrá que ser muy regular para pelear por los objetivos. Nosotros tenemos las experiencias de las dos temporadas anteriores, nunca partíamos como claros favoritos y en las dos ascendimos. Hay que ir poquito a poco, cualquier equipo te pinta la cara. Tenemos que ir con humildad, ahora mismo es precipitado decir si vamos a ascender o no. Está claro que quiero ser primero, todos queremos ser primeros. La pelea va a ser muy dura".