Barragán "La victoria es justa, el equipo supo sufrir siempre"

El equipo llegaba al partido con bajas y durante el choque tanto Vega, con molestias en el sóleo, como Guille, con problemas en un gemelo, pidieron el cambio: "Esto es como todo, si ponemos un circo nos crecen los enanos y al elefante se le cae la trompa. Tenemos que estar pendientes de todo este tipo de cosas porque nuestra plantilla es corta y hacemos lo que podemos hacer. Se lesionó Guille y tuvimos que cambiar hasta a tres jugadores de sitio porque no teníamos más. Isra se tuvo que adelantar y Alberto tuvo que jugar el partido entero después de dos meses sin jugar. Como he dicho antes, ojalá se solucione todo y venga gente con ilusión y que quiera estar aquí y luchar por este escudo. Pasaremos todo pero quedará nuestro escudo y es lo que queremos, gente que muera con estos colores. Será feliz como todos los que estamos aquí".

Juan Arsenal: "Tuvimos el control absoluto del juego y del balón pero no supimos definir"

Juan Arsenal, técnico del Salerm, se mostró decepcionado con la derrota. “Tuvimos el control absoluto del balón y las mejores y más claras ocasiones pero no estuvimos acertados y el Xerez aprovechó casi la única que tuvo clara para ganar un partido que teníamos totalmente controlado. Cuando no tienes definición suceden estas cosas, hemos buscado soluciones ofensivas pero no estuvimos frescos a partir de tres cuatros de campo para definir. Es de esos encuentros que para aquel que no lo vea es complicado de entender el resultado”. Sobre el XCD, dijo que “se defendió con mucho orden, todos por detrás del balón y sabíamos que esto podía pasar. No hemos abierto el marcador, ellos han definido y eso nos afectó mucho psicológicamente”.