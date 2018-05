Becerra hace balance de un curso "durísimo"

El Xerez CD dio por finalizada de forma oficial la temporada 17/18 el pasado viernes con el acto de entrega de premio a los mejores jugadores y ya sólo piensa en la 18/19. Juanmi Becerra, presidente de Afición Xerecita, no faltó a la clausura de la campaña, no ocultó el desgaste "por todos los problemas que hemos tenido para cerrar un ejercicio complicado" pero también mostró su ilusión de cara un curso "ilusionante, en el que intentaremos hacer las cosas lo mejor posible para evitar problemas".

Becerra resalta que "esta campaña que acaba de finalizar ha sido la más complicada de todas porque una de las variables más importantes para un club, que es su campo, no ha estado en nuestra mano desde el primer momento. Comenzamos la campaña con una sanción de dos meses y que todo volvería a la normalidad, que entraríamos otra vez en convocatoria, pero no fue así y el XCD no ha podido disputar ningún partido dentro de convocatoria. Eso ha pasado factura porque es el pilar fundamental de un club, su campo. Hemos jugado en siete campos y hemos entrenado en doce, creo que es un récord".

Nada más finalizar la Liga, el agotamiento hizo mella en los integrantes de Afición Xerecista pero con el paso de los días han cambiado la opinión. El presidente lo considera algo lógico: "En el fútbol todo el mundo se cansa y nosotros no podemos ser la excepción. Estamos aquí por amor a los colores, por voluntad propia y todos tenemos problemas y gasto de dinerso, así que es normal y mucho más en un club en el que hay mucha presión porque todo el mundo quiere que el Xerez vuelva a ser lo que fue y los objetivos y los compromisos están por encima de las posibilidades reales que tiene ahora mismo la entidad. Cuando acaba todo, hay un tiempo de reflexión, que es lo que estamos teniendo en esta semana. Es el momento ideal para coger fuerzas y máxime si hay por delante un proyecto ilusionante. Tenemos dos nuevos puntos de ilusión de cara a la próxima campaña, uno que es la llegada de nuevos accionistas mayoritorio, que parece que puede dar estabilidad y tranquilidad a la entidad y también a la plantilla y el segundo, que va de la mano del primero, es la posibilidad de tener una casa propia durante un tiempo en la que poder entrenar y jugar con tranquilidad. Eso es fundamental porque estamos hablando de un equipo muy castigado y exiliado de su cidad. Estamos trabajando el proyecto con los Salesiandos pero todo lleva un proceso. Queremos empezar la temporada allí y la pretemporada si es posible. La cesión sería a quince años".

Luis Oliver está en el grupo inversor y Becerra no duda de su palabra porque "a mí no he fallado. Lo que nos ha prometido lo ha ido cumpliendo y estoy convencido de que va a cumplir con lo que nos ha comentado. La inversión es de 140.000 euros para el campo".