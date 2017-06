Capitanes de honor. Manu Sánchez (Cádiz B), Manolo Cano (Salerm Puente Genil), José María Barragán (Xerez CD), Curro Vacas (Ciudad de Lucena) y Alberto Márquez (Estrella San Agustín) han portado el brazalete en los cinco mejores equipos de la categoría y han ejercido de líderes con y sin llevar la cinta atada a sus brazos dentro y fuera de los terrenos de juego.

Los tres primeros son ya de Tercera y los otros dos esperan impacientes los resultados de Arcos y Écija en la fase de ascenso a 2ª B. Se quedaron a un pasito de la gesta y ahora el éxito de Pérez Herrera y Gómez será el suyo también.Los capitanes, a excepción de Manu Sánchez -el Cádiz no permite conceder entrevistas a los jugadores de la cantera-, analizan la temporada y la nueva categoría que tanta polémica generó el pasado verano con su puesta en marcha. La consideran “dura, una Tercera camuflada”, destacan el potencial de los equipos de la mitad de la tabla hacia arriba y creen que Cádiz B y Puente Genil fueron los mejores.

Manolo Cano (33 años) es el capitán del Salerm Puente Genil (2º) y ha sido decisivo en el ascenso con sus goles en las últimas jornadas. Con una dilatada experiencia, decidió hace varias temporadas enrolarse en las filas pontonesas: “El equipo ha trabajado fenomenal, ha estado toda la campaña manteniendo un buen nivel y al final se nos ha hecho larga. Llevábamos desde la jornada 17 segundos y mantener la presión del XCD, Ciudad de Lucena y Estrella no ha sido fácil. No fallaban y no nos permitían fallar a nosotros”.

El central matiza: “Pasamos por momentos difíciles, como cuando perdimos en Lucena o en Rota, pero el equipo ha tenido siempre respuesta ante la adversidad. Decidí venirme a mi casa hace años y soy muy sincero, me da más satisfacción este ascenso con el equipo de mi pueblo de toda la vida que haber jugado en Segunda B o Copa del Rey ante equipos de Primera. El ascenso lo hemos logrado con un grupo de amigos y fue impresionante”.

Bajo su punto de vista, la categoría ha sido“complicada. De mitad de la tabla hacia arriba, había cosas. Dentro de cada equipo había cuatro o cinco jugadores que marcaban diferencias, he visto nivel. El Rota mismo, que se ha salvado por muy poco, cuenta con un gran ataque”.

No tiene dudas a la hora de señalar que “el equipo revelación hemos sido nosotros y el mejor, el Cádiz B. Formamos un bloque compacto pero no partíamos con el objetivo del ascenso y estuvimos impresionantes. Quedar por delante de los dos Xerez, Lucena, Pozoblanco o Conil era difícil. El Cádiz B es buen equipo, con claridad en el juego y saber estar a pesar de la juventud de los niños. Están bien trabajados por Mere y han demostrado ser los mejores no sólo por quedar primeros. El XCD tenía grandes jugadores, como Pedro Carrión y David Narváez”.

José María Barragán (35 años), capitán del XCD (3º) vive “un momento inexplicable, el ascenso fue un subidón. El año ha sido duro porque la categoría ha tenido nivel y la presión de aguantar el tirón de los de arriba, que no fallaban, no resulto fácil. Todos los rivales tenían futbolistas de superior categoría que marcaban las diferencias. Fue duro y tuvimos miles de problemas. Hubo momentos en los que nos costó más trabajo encontrar un campo para entrenar que ganar un partido”.

El defensa azulino considera que “el mejor equipo de la categoría ha sido el Cádiz B porque tiene excelentes individualidades y está bien trabajado por Mere, aunque también el Puente Genil cuenta con un equipo compacto y compensando. El revelación ha sido el Estrella, que ha peleado hasta el final, es intenso y no regaló nada. De todos modos, en este punto el Salerm también me ha sorprendido, no esperaba que se mostrara tan firme siempre”.

Curro Vacas (37 años) es el más veterano de todos los capitanes y el que más temporadas ha militado en el fútbol profesional. El centrocampista recaló en el Ciudad de Lucena (4º) hace dos ejercicios con el objetivo de lograr el ascenso a Tercera y no renuncia al sueño: “Sería una locura total ascender ahora ya de vacaciones. A ver si hay suerte”.

Vacas estima que la temporada ha sido “complicada, han habido equipos que han ido de menos a más y nos hemos quedado a las puertas. Con Diego sólo perdimos un partido y empatamos otro y no pudo ser”.

La categoría “la intuía dura, al principio todos queríamos subir. He visto mucho nivel, ha sido una Tercera camuflada. Había equipos que parecía que no y luego ibas a cualquier campo y te ganaban”.

El capitán del cuadro cordobés resalta: “El Cádiz B ha sido el mejor, fue sobrado, y el Puente Genil fue el Atlético Madrid de la categoría, ha competido genial. El XCD, también. Aún así, el mejor equipo ha sido el nuestro desde la llegada de Caro, hicimos más puntos que XCD y Puente Genil, al César lo que es del César. El revelación me quedo con La Palma, está bien trabajado por Alfaro, que fue compañero mío aquí, tiene una idea de fútbol que me gusta, hace las cosas siempre por algo”.

Alberto Márquez (30 años) ha vivido una campaña “espectacular” en el Estrella San Agustín (5º) porque “nuestro objetivo era la permanencia, no pasar apuros, y estuvimos luchando hasta el final por subir con los equipos más fuertes. Quedar por encima de conjuntos con mucho más presupuesto y mucho más potentes es un orgullo, hicimos mucho más de lo que todo el mundo esperaba, pero siempre terminas un poco decepcionado, un poco triste por lo cerquita que lo tuvimos, es una pena. La derrota en Puente Genil fue un palo a nivel psicológico. Nuestro equipo es joven y eso nos pesó. Aún podemos subir pero es complicadísimo y no es igual ascender cuando termina la Liga que en el mes de junio, aunque si llega sería fenomenal”.

La categoría advierte que “fue dura, con rivales de muchísimo nivel, que tenían futbolistas que han jugado hasta en Segunda B. Cada domingo era un reto para nosotros ir superando o empatando con equipos de la parte alta de la tabla. La segunda vuelta ha sido muy buena”.

Para el central sevillano, el mejor equipo ha sido “el Puente Genil, es un bloque bastante compacto y está muy bien trabajado por Puentenueva. En cuanto al conjunto revelación, el Conil creo que ha realizado una gran segunda vuelta”.