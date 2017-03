Carlitos Álvarez, seria duda

Carlitos Álvarez, atacante del Xerez CD, se lesionó en el entrenamiento que su equipo realizó el pasado jueves por la tarde en La Juventud y es seria duda para el compromiso de mañana, a partir de las doce, en el Pérez Ureba frente al Conil. El punta no pudo terminar la sesión de trabajo por culpa de unas molestias en los abductores. Los técnicos esperarán hasta última hora para saber si finalmente puede o no entrar en la lista. Además, Vicente Vargas, técnico azulino, también mantiene aún las dudas de Israel y Abraham por motivos laborales.

El preparador xerecista recupera a Pedro Carrión tras cumplir su sanción y tenía previsto realizar algunas variantes en el once respecto al que superó al Pozoblanco pero ahora tendrá que esperar hasta saber si puede contar o no con todos sus efectivos.

Al Conil le respeto por su plantilla y porque es el único rival que nos ha ganado en La Juventud"

Sobre el choque en el Pérez Ureba, no esconde que "la salida es bastante complicada, de las más difíciles que nos restan. El Conil se ha reforzado para la segunda vuelta, está funcionando y en casa lo ha ganado casi todo. De todos modos, a nosotros eso nos debe dar igual, tenemos que ir mentalizados para puntuar, nos hacen falta los tres puntos si queremos seguir arriba y a por ellos iremos. Sabemos que es un buen equipo pero el mío, también lo es. Un punto puede ser bueno en función de los resultados que se den pero más importante es ganar. Si vas a por un empate lo normal es que termines perdiendo".

El Conil, aunque pocas, aún tiene opciones de luchar por el ascenso y Vargas admite que "es un rival al que hay que respetar bastante por su plantilla, por su trayectoria y porque ha sido el único equipo que nos ha ganado en La Juventud, el otro partido que hemos perdido como locales fue en Chapín. Sus últimos números son muy buenos, viene de golear al San José en el Felipe del Valle y de vencer en casa al Pozoblanco, en un partido que yo tuve la oportunidad de presenciar. Lo van a dar todo para intentar engancharse a la pelea por subir y a nosotros nos hacen falta esos puntos para mantenernos ahí arriba".

Tampoco olvida el entrenador jerezano el arsenal ofensivo de los conileños. "Me preocupa Joselito Cornejo, que es el máximo goleador de la categoría, pero es que también a Román, que era uno de los máximos artilleros el año pasado cuando jugaba en el Cádiz B y está en el banquillo. Tienen un plantillazo si empezamos desde atrás, con Jairo, Argudo, que lo firmaron en diciembre, Joaqui, Cota, Narváez... Son futbolistas importantes. Insisto, vamos con todas las ganas del mundo y vamos con la mentalidad de que si perdemos que no sea por falta de ganas o de aptitud, queremos estar arriba".

A los números que hacen faltan para subir no le quiere dar más vueltas de las que ya le ha dado. "Hay que ir partido a partido, hasta que no falten pocas jornadas para el final de Liga habrá bastantes equipos con opciones porque hay muchos en la pelea. Repito lo que dije el miércoles, al Cádiz B no creo que se le escape el ascenso y luego hay cinco equipos para dos plazas y hay otros tres que aún no han dicho la última palabra. Conil, La Palma y Pozoblanco van a pelear hasta el final. Igual nosotros necesitamos cinco o seis triunfos de diez y ellos siete u ocho pero todo es posible. Mientras las matemáticas no digan lo contrario, ahí estaremos todos peleando. Los números son los números pero yo tengo claro que si estuviera en su posición haría lo mismo, no perdería la ilusión y motivaría al máximo a mis futbolistas. Lo único que sé es que todos vamos a ir a por todas".