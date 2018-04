Los de Carlos Ríos, con cuatro sancionados pero con Pirulo y Copi arriba

Los Barrios se pone en modo match-ball. Los gualdiverdes visitan al XCD para disputar una nueva final por la permanencia. Pirulo y Copi regresan a la convocatoria de un conjunto barreño mermado por las sanciones de Ekedo, Biri, Miki y Alan, lo que ha obligado al entrenador a citar al juvenil Jorge Romero.

El empate sin goles frente a la Lebrijana en el San Rafael y la derrota en Algeciras han devuelto a la Unión al pozo del que tanto le costó escapar tras diez jornadas sin doblar la rodilla.

Carlos Ríos se enfrenta al más difícil todavía en una empresa que sigue necesitando de dos o tres victorias para asegurar la categoría, aunque el ex del Xerez CD en Segunda A mantiene su idea de no obsesionarse más allá del partido más inmediato. "Son situaciones normales en el fútbol cuando estás ahí, entras, sales, sobre todo cuando hay tantos equipos. Es algo que puede ocurrir y hay que aceptarlo", señala Ríos. "Lo importante es estar preparado para lo que pueda ocurrir, que no te sorprenda. Nuestro objetivo sigue siendo ser competitivos", subraya.

La lista de viajeros gualdiverdes la componen los porteros Adrián y Gonzalo, Xavi Carmona, Álex Vázquez, Dani Hedrera, Rojas, Valentín, Adri Domínguez, Mario, Ocaña, Edu Maceira, Luismi, Pirulo, Juanma, Copi y el juvenil Jorge Romero.

La Unión volverá a estar muy bien arropada por el 'Comando Chicharrón'. La peña confía en contar con más de medio centenar de aficionados en El Torno para empujar a su equipo.