Carlos Ríos tira de humildad

Carlos Ríos, el nuevo entrenador de la Unión Deportiva Los Barrios, no llega al San Rafael intimidado por la clasificación de los gualdiverdes, colistas del grupo X de Tercera con sólo 13 puntos. Ya ha pasado antes por esa situación. Y nada menos que en Segunda A, con la presión que hay en esa categoría. Al Cartagena y al Xerez no logró salvarlos. Al Recreativo de Huelva, sí, aunque eso no le impidió marcharse aquel mismo verano. Por principios, explicó. A Ríos le gustan los retos difíciles como él mismo confiesa. Su objetivo no va más allá del primer encuentro de 2018 y de aprovechar el parón navideño para analizar su plantilla y tratar de acertar con los refuerzos. Después de haberse sentado en banquillos de prestigio, el míster sanluqueño no cree que regresar a la Tercera división sea un paso atrás para él.

"Soy consciente de que la situación es complicada, pero a mí cuanto más difícil es un reto más me apasiona", explica el preparador, que ayer mantuvo una charla con sus jugadores antes de comenzar el primer día de trabajo que se prolongó durante más de una hora. "No es la primera vez que cojo un equipo en esta situación y sé todo lo que me voy a encontrar, lo que piensa el jugador, que cualquier análisis que sale a la luz es negativo y que no se trata de cambiar el ánimo a una sola persona, porque éste es un deporte colectivo y hay que cambiárselo a un montón de gente".

Ríos admite que al margen de la cuestión anímica hay que solventar otros apartados. "Es evidente que cuando está ahí abajo es por un cúmulo de circunstancias y que nosotros trataremos de reforzar el equipo y que determinados jugadores rindan más de lo que lo han hecho hasta ahora..."

"No tenemos que pensar en la trascendencia de un resultado porque eso te afecta de manera negativa, sólo hay que poner la mente en ganar partidos, en ir sumando... porque sea cual sea cada marcador, hay que seguir compitiendo", incide.

Carlos Ríos no solo ha visto partidos del grupo X sino que casualmente vio el UD Los Barrios-Xerez CD del pasado 26 de noviembre. "A la Unión le pasó lo que suele pasarle a un equipo que está abajo. Lo que sucedió no fue para un cero-tres, pero estás último, no metes, el rival sí y se dan marcadores que no reflejan lo que ha sucedido".

El técnico se niega rotundamente a valorar el trabajo que se haya podido realizar en el equipo de la Villa hasta su llegada. "Yo no quiero hablar en la prensa, porque eso es muy fácil, quiero hablar en el campo, porque además me parecería una falta de respeto hacia mis compañeros valorar lo que me encuentro", explica. "Yo sé lo difícil que es estar en un banquillo como para que ahora llegue yo enmendándole la plana a nadie ¿Quién soy yo para eso?"

"Tampoco considero que haya dado un paso atrás por volver a Tercera, es que ni lo analizo, lo que veo es que entrenar a la Unión me hace feliz, me hace ilusión y para mí ahora mismo es el equipo más importante del mundo, así lo hice en todos y cada uno que los equipos en los que estuve", recalca Ríos, que trasladará su residencia a Los Barrios para poder estar lo más cerca posible del equipo.

Ríos dirigió ayer su primera sesión de trabajo después de ser presentado a sus jugadores, entre los que se encuentra el algecireño Copi, al que ya tuvo como pupilo en la Real Balompédica.

Ahora seguirá ejercitándose hasta el sábado, descansará los días 31 y 1 y volverá al tajo para preparar su primer encuentro, el que llevará a los gualdiverdes el siete de enero hasta Castilleja de la Cuesta (12:00) para medirse al equipo que le precede inmediatamente en la clasificación.