Carrión: "Quiero luchar por el ascenso, hay muy buen equipo"

Pedro Carrión, delantero del Xerez CD, sólo lleva una temporada en las filas del conjunto azulino pero es uno de los jugadores más queridos por la afición. El pasado ejercicio superó la cifra de 20 dianas en División de Honor, fue uno de los destacados y el próximo curso en Tercera División no se pone una meta pero, muy exigente consigo mismo, advierte que "lo digo siempre, el mayor número posible para ayudar al equipo. Soy ambicioso conmigo mismo, con los compañeros y con el grupo, quiero ayudar a todo el mundo, a Vicente también y todos los que consiga hacer, bienvenidos sean pero también digo que si Juanito o los delanteros nuevos son capaces de hacer el triple que yo y nos valen para meternos en liguilla, lo firmo ya".

A punto de cumplir cuarenta años, "la edad no me importa, no hay que mirar todos los días el DNI" y se siente "bien. Lo que intento es aportar experiencia, hacer el mayor número de goles posibles y trabajar para que el equipo consiga el objetivo común. Lo dije el año pasado y lo repito ahora, voy año a año y en ese sentido no me pongo metas. Hay gente que me dice pues te queda un año, estás ya muy mayor... Me guío por mis sensaciones. El año pasado estuve perfecto, salvo cerca de Navidad que tuve algunos problemas y bajé algo el nivel, pero en la segunda vuelta me encontré fenomenal y anoté bastantes goles. Mientras me respeten las lesiones y me encuentre bien físicamente, voy a seguir dando guerra todo lo que pueda y más porque es lo que me gusta".

En la presentación del equipo del pasado viernes en Carrefour Sur, Carrión fue el xerecista más aclamado. Muy tímido y siempre dispuesto a repartir méritos con sus compañeros rápidamente matiza que "los aficionados no sólo me aplaudieron a mí, hubo otros compañeros que también fueron muy aplaudidos, el ascenso está reciente y hubo más nombres propios al final de la temporada, ahí están Zamora o Barragán. La verdad es que estoy muy contento con la respuesta de la afición, lo que hace falta ahora es que nos siga respaldando durante toda la temporada porque la vamos a necesitar".

La primera toma de contacto con el balón la llevó a cabo el equipo el viernes por la tarde en El Altillo y la próxima semana le tocará hacerlo en el campo de césped artificial de La Barca. El ariete lo tiene claro: "Yo estaba deseando volver, tenía muchas ganas de empezar a entrenar. Mi hobby es el deporte y no he parado durante las vacaciones de correr, de jugar al pádel..., he intentado mantenerme en forma. Ahora he empezado con ganas pero cuando lleve una semana entrenando estaré harto del preparador físico y de todo y lo que querré será que llegue la competición. Estamos deseando que el balón eche a rodar, que es lo que a todos realmente nos gusta. De todos modos, la pretemporada no se nos va a hacer demasiado larga, la Liga empieza antes y ya está ahí el inicio a la vuelta de la esquina. Seguro que a los preparadores físicos hasta le faltan días, el inicio de la competición está ahí ya. En cuanto a los campos, hasta septiembre creo que no podemos volver, vamos a empezar como acabamos la temporada pasada, con muchos problemas y sin poder estar en Jerez. Los que seguimos del año pasado ya sabemos lo que hay, estamos avisando a los compañeros y será una motivación extra ir contando los días que nos quedan para volver a Jerez con nuestra gente, con nuestra afición".

La plantilla que ha configurado el Xerez CD le "agrada y esta temporada hay más competencia en todos los puestos y también en la delantera pero eso es bueno. En el centro del campo y en el centro de la defensa también se ha reforzado mucho el equipo. El año pasado empezamos recibiendo muchos goles pero al final terminamos como uno de los menos goleados y creo que el segundo más anotador. Hay que exponer el trabajo que pusimos en la recta final de la temporada y los que han llegado nuevos vienen de buenos equipos, tienen nombre y vienen de competir bien, hay buen equipo. Coincidí en el San Fernando con Paco Borrego y con Polaco en el San Fernando y Zamora también estaba y logramos el ascenso a Segunda B. Somos jugadores con experiencia en liguillas y tenemos que competir bien como grupo y a nivel personal para ponérselo lo más complicado posible al entrenador porque eso es bueno. Lo que sí tenemos claro es que debemos mantener el mismo gran grupo del pasado curso porque la base es la misma, debe haber buen ambiente en el vestuario porque es una de las mejores armas para que el equipo logre su objetivo. En estos momentos, el objetivo para mí es competir bien, dar guerra y no voy a jugar un año más por estar en la mitad de la tabla, quiero competir por estar arriba. Quiero estar entre los cuatro primeros clasificados o lo más cerquita posible de ellos para luchar al final por la fase de ascenso".

Tercera la conoce a la perfección porque "casi toda mi carrera la he pasado en este Grupo X, aunque también he jugado en Segunda B y en el Grupo IX, y es duro. He jugado con Los Barrios, con el Alcalá, con el Atlético Sanluqueño, con el San Fernando. He disputado seis liguillas y he ascendido con el Alcalá, con el San Fernando y estuve a punto de hacerlo con el Sanluqueño. El grupo ya lo he comentado, es muy muy complicado porque si nos fijamos, es el que siempre aporta más equipos al Grupo IV de Segunda B. Hay muchos equipos buenos, Sanluqueño, Ciudad Lucena, Algeciras... Muchos equipos vamos a pelear por estar arriba y eso es bueno, aumenta el nivel de todos. Nosotros tenemos un buen equipo y a ver si somos capaces de competir bien".