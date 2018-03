Carrión se coloca como máximo goleador del grupo

Pedro Carrión es sinónimo del gol, lo lleva en la sangre y cada temporada finaliza entre los máximos artilleros de la categoría en la que compita. Esta campaña, en las filas del XCD, pese a la irregular marcha del equipo y de encontrarse luchando por eludir el descenso, el ariete ya se ha colocado como pichichi del Grupo X de Tercera con trece dianas tras las dos que le hizo el domingo en el Fernández Marchán al Atlético Onubense. En este caso, comparte cifras con Chuma, de la Lebrijana, y Manu Vallejo, del Cádiz B.

Las diferencias entre ellos están en el número de partidos disputados y en el de penaltis convertidos. El azulino ha marcado sus trece goles, cuatro de ellos de pena máxima, en 28 encuentros, mientras que el cadista los ha hecho en 24 y solamente uno de penalti. El futbolista de la Lebrijana los firmó repartidos en 20 encuentros y siete de ellos desde los once metros.

El punta azulino tardó en abrir su cuenta goleadora esta temporada, ya que no logró su primer tanto hasta la sexta jornada, cuando el XCD se enfrentó al Algeciras en el Andrés Chacón de La Barca y perdió por 1-4. Él hizo el 1-3 de penalti.

Luego marcó a la Lebrijana, Utrera, Alcalá, Sevilla C (penalti), tres al Espeleño en el Sánchez Portella, Guadalcacín (penalti), Cádiz B, Ciudad de Lucena (penalti), Algeciras en el Nuevo Mirador y su doblete al filial del Recreativo de Huelva.

Carrión se muestra satisfecho con sus registros pero no se conforma y lo único que le preocupa es "seguir marcando para poner mi granito de arena en la salvación de este equipo, esto de marcar va por rachas, a ver si sigue. De todos modos, estoy contento por estar ahí, no sabía ni cómo iba la tabla de goleadores. Al final, los goles son puntos y necesitamos frenar un poco esa sangría. Juan Pedro está ahora trabajando en esa faceta. Soy de los que piensan que nuestro equipo no es tan malo en defensa como para encajar tantos goles, somos de los más goleados, y eso nos lastra. Si encajas, es complicado ganar y lograr una puntuación más regular para conseguir el objetivo".

El delantero terminó el encuentro con su primer doblete esta temporada pero también con una brecha en el párpado y casi da el susto en el partido. "Son gajes del oficio, me han cogido cuatro o cinco puntos de aproximación porque es una zona muy blanda y no me podían coser. Ya estoy acostumbrado, he pasado por momentos más duros. Mi peor recuerdo es terminar en el hospital con pérdida de consciencia y despertarme horas después diciéndole a los médicos que le dijeran al míster que estaba bien, que podía seguir, y preguntando por mis padres".

El Deportivo llegaba al choque ante los onubenses con la soga al cuello y lo sacaron adelante "con mucho esfuerzo, trabajo y sufrimiento. Había gente que daba el partido por ganado antes de jugarlo porque ellos estaban abajo pero nada es fácil, todos los encuentros hay que ganarlos en el campo. El día del Alcalá también lo dábamos por hecho, había mucho que ganar y poco que perder y tuvimos un mal día".

Además, detalla: "Nos llevamos una gran satisfacción y mucho más después de que todo se nos puso muy cuesta arriba con el gol de ellos. Estábamos muy mentalizados, teníamos claro que esos puntos no se nos podía ir. El gol nos sentó como un jarro de agua fría pero hicimos de tripa de corazón, nos miramos todos a la carita y asumimos que había que tirar hacia adelante. Luego, tuvimos la suerte de empatar pronto gracias al fallo garrafal del portero".

Los tres puntos del domingo en Guadalcacín ha subido la autoestima de los xerecistas y todos tienen ganas de volver a entrenar, aunque tienen dos días libres, para comenzar a preparar el compromiso ante el Utrera. El '9' advierte: "En la primera vuelta a mí fue uno de los equipos que más me gustó. No tiene muchos jugadores así de mucho renombre pero como equipo funcionaron muy bien, intentaron jugar la pelota y nos plantearon muchos problemas, aunque al final sacamos el partido adelante. Va a ser complicado por lo que he comentado, es un rival que intenta jugar, su entrenador tiene las cosas claras, su fuerte es el bloque y no nos podemos ni confiar ni descuidar. Va a ser otra final, hay que sumar al menos 42 o 43 puntos para salvarse, tenemos 34 y nos queda, hay que seguir compitiendo, arañar y a ver si certificamos la salvación cuanto antes para evitar sorpresas en las últimas jornadas. Ellos tienen 37 puntos, en casa son fuertes y algo bien estarán haciendo. Lo que sí tenemos claro que hay que repetir la imagen del pasado fin de semana, la de Lebrija, Ceuta o Algeciras, pero para nada ofrecer la versión que mostramos en Alcalá. Hay que competir y dar la cara".