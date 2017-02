Carrión está "deseando" volver a marcar para "ayudar al equipo"

En el Xerez Club Deportivo tratarán este domingo de hacer borrón y cuenta nueva después de caer ante el San Juan en uno de los peores partidos de la temporada de los de Vicente Vargas. El Puente Genil, segundo en la clasificación, también afronta el partido tras caer el domingo pasado, por lo que será un duelo más que interesante teniendo en cuenta que son sólo cuatro puntos los que separan a ambas escuadras.

Los xerecistas acumulan tres partidos sin ganar -los dos empates frente a Xerez DFC y Ciudad de Lucena y la derrota frente al San Juan- y afrontarán el partido plagado de bajas, sobre todo en la zona de retaguardia. Pero no hay excusas, como explica Pedro Carrión. "Los equipos lo forman 22 jugadores y tenemos que ser conscientes de que estas cosas pasan. A lo mejor en algunos puestos jugará gente que no está tan habituada pero hay jugadores que están esperando su oportunidad y tienen que intentar hacerlo igual o mejor que el compañero que viene jugando. Si miramos del centro del campo para arriba vamos a estar los habituales y además jugamos en casa", señala el punta azulino.

"Estamos donde estamos por hacer las cosas con humildad y en San Juan no estuvimos metidos"

Y es que la derrota en San Juan supuso un revés no sólo por dejar escapar tres puntos sino por las secuelas que dejó el choque, con cuatro sancionados y dos lesionados. "Entre una cosa y otra el precio fue mayor y en ese sentido tenemos que aprender de esta situación. Hay que tener la cabeza fría y no perder jugadores de esa manera. En la plantilla hay jugadores que están esperando su oportunidad y que demostraron el día que jugamos en Rota con el Lora que lo pueden hacer bien. Éste es el momento de decir aquí estamos y de ayudar al equipo y entre todos sacar el partido tan importante que tenemos el domingo".

Carrión coincide con el sentir generalizado de que en San Juan se hizo uno de los peores partidos de la temporada. "No entramos en ningún momento en el partido, ni mentalmente ni físicamente y luego nos costó. Estamos donde estamos porque dentro del campo hacemos las cosas con muchísima humildad. No estuvimos lo suficientemente metidos y al final los rivales tienen sus armas y cuando se te suben a la parra luego ya es muy complicado ponerse a su altura. En la temporada se suelen tener dos o tres días tontos y nosotros esa renta ya la hemos pagado con creces los días del Conil, Chiclana y San Juan".

Así que el delantero centro xerecista apuesta por volver a retomar lo que ha caracterizado al equipo hasta el momento. "Nadie apostaba por nosotros a principio de temporada y las adversidades que hemos sufrido nos han servido para unirnos más. Con humildad y trabajo estamos ahí arriba peleando por ascender y con esa mentalidad es con la que tenemos que salir en todos los partidos. Cuando eso se nos olvida, cualquier equipo en la categoría te roba los puntos porque no hay rivales débiles. Aquí, todos los equipos tienen tres o cuatro futbolistas que han jugado en superior categoría y todos los equipos son muy competitivos".

El domingo llega el San Fermín de Puente Genil, segundo en la clasificación con cuatro puntos de ventaja sobre los azulinos, que son quintos empatados con Ciudad de Lucena y Estrella de San Agustín. En la primera vuelta, los de Vargas empataron 1-1 pero "pudimos sacar el partido, sobre todo en la segunda parte en la que tuvimos muchas ocasiones con un rival que lleva toda la temporada en los puestos de arriba. Será un partido complicado porque tienen jugadores de superior categoría. Nos pondrán las cosas difíciles pero nosotros en La Juventud cuando hemos puesto actitud, trabajo y humildad también es muy complicado superarnos. Tenemos que hacernos fuertes en casa. Si algo hemos tenido en la primera vuelta es que en La Juventud hemos sacado muchos resultados adelante".

Para Carrión, que el equipo vaya a poder terminar la temporada entrenando y jugando en Jerez es sin duda "una buena noticia". "Ya dije en su momento que si el equipo no recibía problemas extra deportivos y nos dejaban competir en La Juventud iba a ser un factor más para hacernos fuertes en nuestro campo con nuestra afición. Es importantísimo".

Por último, el delantero confía en recuperar el olfato goleador después de varias jornadas sin anotar: "Un delantero vive del gol. Venía de un inicio en el que me costó un poco adaptarme pero luego tuve una racha buena y estaba haciendo goles hasta el día del Cádiz B. Ahora no los estoy haciendo y eso, quieras o no, lo nota el equipo en su casillero de puntos. Estoy con muchísimas ganas de volver a marcar y que los goles sirvan para que el equipo puntúe".