Carrión "No podemos fallar ahora a los que confiaron en nosotros"

Israel Durán y Pedro Carrión son dos de los xerecistas con más peso en el vestuario. A escasas horas del encuentro más importante de la temporada se muestran tan confiados como cautos. De todos modos, apuestan por volver de Lora "con un triunfo que devuelva al Xerez CD a categoría nacional".

Carrión destaca que "el objetivo está muy cerca, la hora del partido ya está ahí y la tensión ha ido aumentado con el paso de los días. Todos estamos locos por jugar ya".

El ariete lo tiene claro: "Cuando vine al Xerez lo hice con muchas ganas, no vine ni a pasearme ni a echar el rato, me hacia ilusión defender la camiseta de un club histórico y, además, me he sentido querido por esta gran afición. He disfrutado muchísimo y creo que el equipo se merece el ascenso por el trabajo que hemos realizado durante la temporada. Ahora, no podemos fallarle a tanta gente que ha confiado en nosotros. Estamos ahí para que el equipo no muera".

Israel, por su parte, se expresa en términos parecidos a los de su compañero. Admite que "mentimos si no decimos que tenemos ya un pellizquito en el estómago. Sabemos que nos encontramos muy cerca de culminar el trabajo de todo el año en sólo minutos, nos lo jugamos todo a una carta. Estamos deseando que llegue la hora del partido para salir a tope, intentar ganar y lograr el ascenso".

El central apunta, además: "Casi nadie creía en nosotros al principio porque las cosas pintaban mal pero hemos ido superando adversidades y ahí estamos. Sabíamos que teníamos un equipo en condiciones y que íbamos a estar luchando por esto. No ha sido fácil y todos nos lo merecemos. Hemos sufrido mucho".