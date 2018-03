Carrión sale al rescate (2-1)

El Xerez CD toma oxígeno en el Fernández Marchán de Guadalcacín. Saldó con una importante, sufrida y trabajada victoria por 2-1 la primera de las cinco finales que le restan en 'casa' hasta el final de temporada frente a un Atlético Onubense que también llegaba con la soga al cuello y al que deja tremendamente tocado y penúltimo en la tabla.

El Deportivo con estos tres puntos suma 34, es 14º y se coloca cuatro por encima de los puestos de descenso, que en estos momentos marca Los Barrios con 30. Ahora, mira con más optimismo al futuro y a la cita del próximo domingo, que también será durísima, ante un Utrera que se ha colocado con 37 puntos después de vencer a la Lebrijana por 0-2.

Pedro Carrión volvió a tirar de galones, fue el autor de los dos goles de su equipo en apenas doce minutos y demostró con creces los motivos por los que es uno de los mejores arietes de la categoría. Los 40 años no le pesan y nadie puede decir que los tiene cuando le ve en acción. En el área sigue siendo letal, va a todas y las gana, manda en el terreno de juego, sus compañeros le respetan y obedecen y pelea como el primero.

Ayer disputó casi una hora de partido con un aparatoso vendaje en la frente por una brecha casi a la altura del ojo tras un impresionante choque con Iván Robles, que también acabó con una importante herida en la cabeza. Fútbol en estado puro.

El fin de fiesta fue feliz pero a la escuadra de Juan Pedro Ramos le tocó sufrir prácticamente desde el inicio de un encuentro tenso, con buen juego a cuentagotas, muchas imprecisiones, sin demasiadas ocasiones y con errores garrafales de los porteros de ambos conjuntos. Había mucho en juego y se notó.

Manu Torres dejó helada a la parroquia azulina cuando apenas se habían disputado 54 segundos de partido. El hábil jugador del filial recreativista enganchó un buen disparo desde más de 20 metros que David Zamora no acertó a atajar. El guardameta azulino no estuvo inspirado, puso las manos, se le doblaron y el balón terminó en la red. Mazazo nada más comenzar con ese 0-1.

Al equipo xerecista todo se le ponía muy oscuro. Pero la suerte se alió con el Deportivo. Si en el primer minuto de juego falló Zamora, en el nueve le tocó el turno a Vichi. El meta albiazul quiso salir de su portería para jugar un balón con su defensa, con tan mala fortuna que lo hizo tremendamente mal, cuando quiso contactar con el balón le dio al aire y dejó la pelota franca a pies de Pedro Carrión. Era una oportunidad de las que no se pueden fallar. A puerta vacía, ponía las tablas (9').

Con 1-1 y 80 minutos por delante, ambos conjuntos empezaban de cero tras dos regalos. Y otra vez fue el cuadro de Jesús Vázquez el que avisó. Superado el cuarto de hora, los visitantes aprovecharon una jugada de estrategia para marcar (17'). Iván Martín lanzó de maravillas una falta próxima al borde del área que su compañero Rafa remató a gol pero el colegiado no le dio validez al tanto al señalar fuera de juego.

El partido se abría del todo y el filial, fresco y con chispa en sus jugadores de ataque, dejaba claro que no iba a dar facilidades, aunque en defensa dejaba mucho que desear.

Sólo dos minutos después de esa jugada, la balanza se pudo decantar del lado xerecista. José Vega presionó a Rafa en la salida de balón, que rebotó en el zurdo y terminó en el área justo donde se encontraba Pedro Carrión, que solo ante Vichi mandó el balón muy alto al pegarle con la pierna derecha cuando lo tenía mejor con la zurda.

El reloj volaba y el XCD aumentaba su dominio. Fruto de esa reacción, llegó el segundo tanto de la mañana. Un disparo de Guille, que volvió a dar muestras de su enorme calidad y fue de los mejores mientras estuvo en el terreno de juego, rebotó en un defensa y el rehace le cayó a Pedro Carrión, siempre bien colocado y con la caña preparada. En su segunda oportunidad no perdonó y colocó el balón ajustado al poste derecho de la meta de los albiazules.

El 2-1 suponía una bocanada de aire fresco para los de Juan Pedro, que seguía el partido desde la grada junto a Julio Pineda. Iván Robles y Pedro Carrión chocaron en un salto (33') y el cuadro visitante no empató de milagro un minuto después. Una falta botada por Víctor Barroso la mandó al larguero Gustavo y el rechace lo echó fuera Misffut. Tocaba ponerse el mono de faena para no ceder terreno.

Entre susto y susto de los onubenses, una bonita acción de Guille -una pared de manual- la culminó Juan Benítez con una vaselina que se le marchó alta (43'). Aún tuvieron tiempo los de Huelva de generar una nueva opción de peligro antes del descanso. Un saque de esquina forzado por Israel lo botó muy cerrado Víctor Barroso y ahora sí Zamora estuvo listo para despejar de puños un balón que se había envenenado.

El campo, empapado por las lluvias caídas durante los últimos días, pasaba factura en las piernas de los jugadores, especialmente en las de los xerecistas al tener un partido más esta semana, y dificultaba tanto los controles como la conducción.

En el segundo tiempo, el XCD necesitaba sentenciar para no sufrir pero no fue así. El esperado tanto de la tranquilidad no iba a llegar. Dio un paso atrás y fue el Atlético Onubense el cuadro que se hizo con el control del juego, aunque no con el suficiente acierto como para hacer daño al Deportivo.

Aún así, el combinado local acarició ese tercer tanto a los pocos segundos de iniciarse el segundo acto. José Vega controló un gran pase de Javi Gómez y dejó a Pedro Carrión en una inmejorable posición para firmar un triplete. El ariete lo vio tan fácil que mandó por encima del larguero su vaselina.

A partir de ahí, apareció el otro fútbol que maneja como nadie este experto Xerez CD con todo de cara: jugadas embarulladas, constantes pérdidas de tiempo, tarjetas y hasta dos balones sobre el terreno de juego en más de una ocasión.

Jesús Vázquez había movido el banquillo y su bloque mejoró pero no le llegó para hacer daño real al XCD, aunque en el minuto 74 le anularon otro gol a sus pupilos a balón parado, su mejor arma en Guadalcacín. Tras una falta ejecutada por Barroso, David Zamora despejó con algunos apuros un cabezazo de Torres y Gustavo marcó luego en fuera de juego (74').

Pedro Carrión tuvo otra vez en sus botas el 3-1 antes de ser sustituido en un centro de Javi Falcón que se paseó por el área tras no llegar el atacante (78'). Y ya en el descuento, con la grada pidiendo la hora, el filial del Decano tuvo la igualada. David Zamora tiró de reflejos para despejar abajo a saque de esquina un balón de Víctor Barroso.

Con la expulsiones de Eladio por doble tarjeta amarilla y Barragán con roja directa por protestar se cerró un partido en el que lo mejor fue el resultado. La salvación, un pasito más cerca.