Casta contra disciplina

Cuatro de seis, media inglesa. El Xerez CD comienza a levantar cabeza, aunque ahora se queda a sólo tres puntos de la zona de descenso porque casi todos los rivales de la zona baja de la clasificación lograron arañar también.

Victoria ante el Algeciras, que era segundo la pasada jornada, y empate a uno frente a la Lebrijana, uno de los mejores equipos de la categoría como visitante y que así lo demostró en La Barca. Todo ello sin Vicente Vargas en el banquillo, de la mano de José María Barragán, Eli y Raúl López y gracias a unos futbolistas que volvieron a demostrar que con esfuerzo, garra, casta y mucho corazón todo es posible.

El Deportivo rescató un punto en su regreso al Andrés Chacón en el tramo final de un encuentro tremendamente complicado, que se le puso en contra con un gol de Chico, un delantero de los que cualquier entrenador querría para su equipo, a los doce minutos y que luego tuvo más de cara por la expulsión de Jesús Sosa (18') por doble amarilla.

El otro fútbol, el que se aleja del preciosismo, del virtuosismo del 'tiqui-taca', también es posible, es rentable y existe en una Tercera División en la que imponen su ley los más listos de la clase y aquellos jornaleros de este deporte que saben explotar al máximo a sus cualidades. Zapatero a tus zapatos, que dirían los amantes de los refranes.

La Lebrijana de Joaquín Hidalgo es un claro ejemplo. Con una escuadra experta, con dosis de calidad en algunos de sus futbolistas, demuestra jornada tras jornada que se pueden ganar puntos sacando la máxima rentabilidad a una contra o a las pocas oportunidades que genera si todos los futbolistas cumplen y saben asumir su rol.

Los hispalenses, muy disciplinados y perfectamente ordenados, dominaron todas las facetas grises del juego, las segundas jugadas, los balones divididos y fueron especialistas en perder tiempo gracias a un árbitro que les permitió de todo desde el minuto uno. Tan ordenados se mostraron los visitantes que sólo acusaron la temprana expulsión de Sosa en la primera parte en la recta final del choque, cuando el Xerez CD apretó a fondo el acelerador motivado y crecido tras el tanto de Juan Benítez.

Barragán sólo introdujo un cambio en el once respecto al que ganó en el Nuevo Mirador, José Vega cedió su puesto a Juan Benítez. Con esas armas intentaba una nueva machada pero se vio frenado por un rival sólido que a los cuatro minutos ya dejó claros los motivos por los que ha sacado muchísimos puntos lejos del Municipal de Lebrija. Chico, un lujo de '9' para la categoría, probó fortuna con un lanzamiento de falta que se marchó por muy poco por encima de la meta defendida por David Zamora.

La superioridad visitante no tardó en verse reflejada en el marcador. Al filo del cuarto de hora, Chico no falló. El ariete no es de los que perdonan y aprovechó para anotar de cabeza un centro lateral de Selu Infante tras una indecisión entre el portero Zamora y el central Eladio.

El XCD, lejos de amilanarse, encajó el golpe y replicó con una jugada de Juan Benítez que terminó en gol de Carrión. Primera jugada polémica de la mañana. El tanto del ariete azulino fue anulado de forma sorprendente. De nada sirvieron las airadas protestas ni de los futbolistas ni de una afición que comenzó a tener claro que poco o nada bueno podía esperar del colegiado. No sería la única diana anulada al de Cártama, luego no le concedieron otra por una falta de las que jamás se pitan.

De todos modos, a los 18 minutos, el XCD empezó a creer que podía ver la luz al final del túnel. Sosa fue expulsado por dos amarillas tan claras como evitables en apenas unos minutos. Hidalgo retocó su esquema, cambió la ubicación de un par de piezas y todo siguió igual, su equipo ni se inmutó. Con ventaja en el marcador, seguía a lo suyo.

Y a lo suyo, también consiguió anotar el que hubiese supuesto el 0-2. Raúl, que se agarró al palo, marcó de cabeza tras un centro picado de Chico (33'). El árbitro estimó falta a un defensa del ariete de los lebrijanos que lucía el número 4 y el asistente señaló fuera de juego. Ni ellos mismos se entendían...

Al Xerez CD le costaba llegar y generar juego, pese a que tanto Alberto como Javi lo intentaban. En el minuto 39, un balón al hueco de Guille, que había entrado por Juanma Marchante, que se tuvo que marchar lesionado, casi lo aprovecha Juan Benítez, que mandó el balón alto por poco ante la salida de Iván Ares.

Justo antes del descanso, otra vez Juan Benítez acarició el empate pero no llegó por centímetros, mientras que Zamora atajó seguro un tiro de Chico.

Ni Barragán ni Hidalgo movieron ficha en el descanso y Ranchero y Chico (47') estuvieron a punto de marcar el desarrollo del encuentro. Tras un jugadón del banda, el delantero no firmó el doblete porque la zaga azulina estuvo lista.

El crono corría y los técnicos comenzaron a mover piezas. Con José Vega en el terreno de juego, el Deportivo ganó profundidad y comenzó a ganar metros ante un rival que no se descomponía y que no daba muestras de debilidad ni mucho menos, todo lo contrario. Los visitantes enseñaban las garras cada vez que podían, aunque también ya cada vez empezaban a perder más tiempo y a tirar de todo tipo de argumentos legales y no legales para parar el juego.

Un centro de Albino, que había salido por Guerrero, lo cabeceó alto Pedro Carrión y Ángel remató a las manos de Iván Ares un saque de esquina lanzado por Javi. Tras esos dos avisos, el empate.

Juan Benítez siempre aparece en los momentos delicados para rescatar a su equipo. Guille volvió a dar muestras de su calidad y mandó un pase entre líneas a su compañero para que no fallara ante Ares. Era el minuto 79. 1-1. Explosión de alegría.

Con diez minutos por delante, el XCD se creció y la remontada, como en Algeciras, parecía posible, aunque los visitantes tampoco le perdían la cara al choque, querían seguir en zona fase de ascenso. Juande, con un remate acrobático, no acertó con la meta azulina (84'). El lanzamiento se le fue por encima del larguero.

Alberto también lo intentó con un buen disparo desde la frontal que se le escapó rozando el poste un minuto más tarde.

En el descuento llegaron las dos oportunidades más claras de casi todo el encuentro para los azulinos. En una doble ocasión, apareció la figura del exxerecista Ares para salvar los muebles a su equipo con una doble parada. Primero repelió un disparo intencionado de Guille y posteriormente otro de Albino que se colaba ajustado al larguero.

Ahí murió un encuentro duro, disputado, en el que el Deportivo se ganó a pulso un punto trabajado que a más de uno le supo a poco por el arreón final de un equipo que jamás se rinde.