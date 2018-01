Castigo excesivo (4-1)

Vicente Vargas / entrenador del xerez cd

"Felicito al Gerena pero el partido lo ha ganado el señor árbitro, lo tengo clarísimo"

Vicente Vargas señaló que la derrota fue “muy dura como se ha producido. Después de todos los problemas que tiene el equipo, encima te encuentras con un problema como el de aquí y es muy difícil de superar. Sin menospreciar al equipo contrario, creo que el partido lo ha ganado el señor árbitro, eso lo tengo clarísimo. Clarísimo. Era un partido de igualdad, de empate, dos equipos controlándose, dos equipos que se conocen, y lo ha desnivelado totalmente el arbitraje. A ver como lo digo para que uno no se pase:llevo con esta 21 jornadas, solamente llevaba una tarjeta amarilla, mi respeto es máximo a los árbitros. Es máximo, no he hablado en 21 jornadas de los árbitros pero lo de hoy (por ayer) me parece muy fuerte. Si somos deportistas, y el árbitro debe ser un deportista, con 4-1 no creo que tenga que prolongar el partido cinco minutos. Yo creo que eso es hacer sangre. Un deportista como él tiene que saber que hay unos hombres en el campo con 4-1, con todos los problemas que tenemos, un partido en el que no ha habido nada, deportivo totalmente, y este hombre ha alargado cinco minutos el partido. Creo que es excesivo. Dirá que es lo que se ha perdido pero creo que ha sido totalmente básico en la victoria”.

Añadía Vargas que “entiendo que el Gerena tiene un gran equipo, desde aquí lo felicito, además un equipo que intenta jugar al fútbol, igual que el nuestro. Hay que felicitarlo por la victoria, no quiero menospreciar para nada al Gerena pero las estadísticas están ahí: 18 faltas en el primer tiempo en contra, 3 a favor;segundo tiempo, 20 faltas en contra, 4 a favor. Las cuatro al final cuando íbamos 4-1. Es que no lo veo, parece que yo quiero cargar las tintas sobre el árbitro o culpar al árbitro de nuestros problemas:no, para nada. Creo que el arbitraje ha sido un mal arbitraje, por ser suavito. Y a ver qué es lo que pone en el acta, es verdad que le he dicho en varias ocasiones ‘otra para nosotros’ pero no le he insultado y en la jugada que me expulsa simplemente le he dicho que por qué nos pita fuera de juego, que todo el mundo ha visto que no ha sido porque ha entrado desde atrás. He dicho ‘¿Otro fuera de juego?’ No lo entiendo”.

Reapareció Zamora y Vargas dijo que “sabíamos que había que cortar la dinámica, darle tranquilidad a Álex, que no le estaban saliendo las cosas. David no ha tenido ningún tipo de problema, el equipo ha intentado salir desde atrás. También es verdad que tenemos muchísimos problemas y a Zamora ha habido que forzarle un poquito la máquina”.

También jugó David Narváez, que la pasada semana negoció su salida para irse a Los Barrios:“Lo que yo puedo enjuiciar es el tema deportivo:hemos visto que ha corrido, ha hecho un gran partido, ha trabajado muchísimo, ha querido el balón, ha intentado trabajar en el equipo y en lo deportivo me ha rendido. En otros temas veremos si se arregla durante la semana porque es un jugador que necesitamos y ojalá se quede con nosotros”, y Vargas se despidió dejando claro que felicitaba al Gerena por el triunfo.