'Chino' Quirós es duda y Alberto, lesionado y con problemas laborales

El Xerez CD, tras su importante y contundente victoria del pasado domingo en el San Rafael frente a Los Barrios por 0-3, regresó ayer por la tarde a los entrenamientos con un 'parte de guerra' importante. En estos momentos, 'Chino' Quirós es el xerecista que más preocupa a Vicente Vargas, ya que el defensa, que lleva dos encuentros jugando de titular como interior diestro y que además ha anotado dos goles, se lesionó ante los gualdiverdes y tuvo que abandonar el terreno de juego a los 55 minutos de partido.

El jugador azulino sufre una sobrecarga en los isquiotibiales de su pierna izquierda, ayer no entrenó junto a sus compañeros, fue examinado en la Clínica Beiman y hasta el mañana -hoy la plantilla tendrá el día libre- no se probará y no sabrá qué sensaciones tiene de cara al compromiso del domingo o del sábado ante el Guadalcacín, un equipo en el que militó hace algunas temporadas.

Por contra, tanto Paco Borrego como José Vega están bastante mejor y los dos tienen posibilidades de llegar a tiempo de al menos entrar en la lista del fin de semana. El central ya estuvo a punto de viajar a Los Barrios pero finalmente no lo hizo.

Alberto, con problemas de abductores que le impidieron jugar también ante el cuadro de David Dolibramento el domingo, va a ser otra de las dudas de Vicente Vargas. El centrocampista sigue con molestias y los técnicos no quieren forzarle. Durante la semana, en función de sus sensaciones, forzará o no. Además, a partir de mediados de diciembre hasta enero, por problemas con su horario laboral, va a tener complicado compaginar los entrenamientos con su trabajo.