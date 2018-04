David Narváez vivirá frente al Xerez CD su cita más especial

David Narváez vuelve a casa. El mediapunta del Arcos comenzó la temporada en el Xerez CD y en enero, por los problemas a todos los niveles de la entidad azulina, cambió de aires buscando estabilidad ante el inminente nacimiento de su pequeña Alma, que ahora tiene dos meses.

Muchos no entendieron su adiós, él lo justifica por motivos "estrictamente económicos", si marca no celebrará el gol, aunque "se lo dedicaré a mi hija porque me ha dado suerte" por respeto a al club y a sus compañeros y defiende su condición de "xerecista desde pequeño. En el Deportivo pasé los mejores años de mi carrera desde que empecé en la cantera, allí me hice futbolista y me formé como persona y no cierro la puerta a un posible regreso, el fútbol da muchas vueltas y nunca se sabe qué puede pasar".

De todos modos, sentimentalismos al margen, el domingo el jerezano advierte que "quiero ganar porque me debo al Arcos y aún no hemos cerrado la permanencia, nos falta poquito pero aún no es matemática. El partido, de todos modos, será bastante especial para mí, será bastante bonito. El Xerez CD necesita a toda costa los tres puntos pero nosotros también. Me hubiese gustado jugar este encuentro con los dos equipos ya con los deberes hecho o con los dos luchando por otros objetivos más ambiciosos".

El encuentro ante sus excompañeros se lo espera "complicado porque el Xerez CD es muy competitivo, nos va a dar mucha guerra. Nosotros somos de tocar mucho la pelota y el campo no nos va a beneficiar. Durante la semana, estamos trabajando ese aspecto y también para contrarrestar sus armas. Será un partido en el que cualquier fallo se puede pagar caro. Será abierto y no sé si de demasiadas oportunidades".

Desde que Narváez se marchó al Arcos, pocas cosas han cambiado en el Deportivo y eso le duele, especialmente por los futbolistas. "A nivel deportivo, sé el potencial de mis compañeros, no están teniendo fortuna y además demasiado hacen si tenemos en cuenta las condiciones en las que entrenan a diario. Además, tampoco cobran, llevan bastantes meses sin recibir sus compensaciones. Aún así, la permanencia la tienen muy cerquita, han sido capaces de sorprender y de plantar cara a algunos de los mejores equipos de la categoría, como el Algeciras, y también ganaron en Utrera. Creo que se van a salvar seguro, van a seguir en Tercera otra temporada".

La pasada campaña, David Narváez y Pedro Carrión formaron una pareja letal en ataque y sus goles contribuyeron al ascenso del XCD a Tercera. El mediapunta del Arcos admira al xerecista y le dedica palabras de elogio. "Es increíble como un tío con 40 años rinde a ese nivel. Lleva el gol en la sangre y siempre termina pichichi juegue en la categoría que juegue, compite al máximo y entrena aún mejor. Le debo mucho, la pasada temporada aprendí bastante a su lado y es digno de elogio. Hay que tener mucho cuidado con él porque te hace un gol en cualquier momento".

Narváez se marchó al Arcos buscando estabilidad y luchar por el ascenso a Segunda B, pero finalmente su nuevo equipo no ha tenido suerte, se ha quedado en tierra de nadie y la recta final de la temporada está siendo dura. A pesar de todo, el jerezano se siente en el conjunto serrano "bien. Desde el primer día que llegué todo el mundo me acogió fenomenal, como si fuese uno más. Además, conocía a varios compañeros y eso me facilitó adaptarme tanto al vestuario como al equipo a la ahora de jugar. Estoy contento y estamos todos deseando de conseguir matemáticamente la permanencia después de quedarnos sin fase de ascenso. El míster también me da mucha confianza, estoy teniendo muchos minutos y no puedo tener quejas, la pena es lo que he dicho, habernos quedado sin opciones de ascenso. Cuando yo llegué, estábamos arriba, muy cerca de la zona de 'play-off' pero después de jugar con el Gerena todo se nos complicó y entrenamos en una dinámica que nos ha impedido aguantar el tirón de los equipos de la parte alta de la clasificación".

El futuro no se lo ha planteado aún pero cuando regresó al XCD hace dos campañas, afirmó que le gustaría colgar las botas en su equipo de siempre y no lo descarta. "En el mundo del fútbol nunca se puede decir nada. Estaba muy contento en el Deportivo y me marché por los problemas económicos, mi hija iba a nacer y necesitaba el dinero, lo estaba pasando mal personalmente. De todos modos, mi salida no significa que no pueda volver. Considero al Deportivo mi casa y no descarto nada, no me cierro ninguna puerta, no digo que no pueda volver algún día".