David Narváez insiste en irse

David Narváez insiste en salir del Xerez CD en este mercado invernal si el Deportivo no le garantiza el abono de sus haberes hasta final de temporada, lo que sí le aseguran en los equipos que le presentado ofertas para incorporarlo a sus filas, uno de ellos la Unión Deportiva Los Barrios. El futbolista jerezano, que está negociando con responsables de Afición Xerecista, quiere una respuesta definitiva sin más dilación: se quedará en el Deportivo si le pagan lo que le deben y le aseguran el cobro hasta final de temporada; si no, pide la carta de libertad "para no dejar escapar la oportunidad" de cobrar todos los meses en otro equipo.

En efecto, en declaraciones a la Cadena SER el delantero jerezano explicaba que el pasado viernes se reunía con miembros de la Afición Xerecista, que le dijeron que Luis Oliver, del nuevo grupo accionista mayoritario, había dicho que no se dejase salir a más jugadores después de la marcha de Polaco y Dani Hedrera. y David Narváez lo tiene claro: "Si Oliver quiere que me quede, que me pague los atrasos, a mí y a mis compañeros".

Narváez también pide garantías de cobro hasta final de temporada porque "me han llegado ofertas muy buenas" y no es cuestión de desaprovecharlas estando sin cobrar en Jerez: "A la edad que tengo no se pueden dejar pasar estas oportunidades". Por eso, el delantero pide al Xerez CD que le deje salir si no hay una solución a las mensualidades, tanto a las que están pendientes como a las próximas.

David Narváez es uno de los futbolistas que entra en los planes de Los Barrios, que continúa con su plan renove, el que le ha llevado a cambiar casi por completo el plantel con el que comenzó la presente andadura. El conjunto de la Villa anunció tres nuevas salidas del vestuario del San Rafael, al tiempo que admitía que espera realizar otras cuatro contrataciones antes de que se extinga el periodo de fichajes, lo que sucederá a finales del presente mes. Los que se marchan son el veterano jugador algecireño Pedro Muñoz, el ceutí Ismael Maruja -que regresa al Ceuta- y el sueco Seger.

El primer triunfo en casa de la temporada, el que logró el pasado domingo sobre el Sevilla C, no ha cambiado los planes de la UD Los Barrios, que sigue ocupando la última plaza del grupo X de Tercera división. El cuerpo técnico que encabeza el sanluqueño Carlos Ríos y la directiva que comanda Álvaro Moya no dejaron pasar siquiera 24 horas para anunciar la salida de tres futbolistas, cuya presencia en las alineaciones ha sido frecuente a lo largo de la primera vuelta. La propia entidad admite en un comunicado que está realizando gestiones para completar el plantel, que vuelve a quedar muy reducido en lo que a número de futbolistas se refiere. Los gualdiverdes esperan la llegada de un central, dos jugadores de banda y un delantero.

De hecho es muy necesario que alguna de esas contrataciones se produzca en el transcurso de la presente semana, toda vez que de cara al encuentro con el Arcos del próximo domingo tampoco podrá contar con el recién llegado Dani Hedrera, que fue expulsado el domingo por doble amarilla en el partido de su debut.

El propio jugador jerezano se confesaba "mosqueadete" por la expulsión que le impide jugar el próximo domingo en Arcos, pero entiende que en general, el balance de su primer duelo como gualdiverde le permitió irse "contentos a casa".

"Creo que hay que estar satisfechos por el trabajo que hizo el equipo y porque logramos esa primera victoria en casa", dijo el zaguero, quien lamentó no haber podido definir las dos ocasiones de que dispuso a lo largo de la contienda. "Tampoco es que sea un central muy goleador, así que esa misión se la dejo a los delanteros".

Hedrera entiende que la aportación en su debut no fue decisiva para que el equipo gualdiverde lograse ese primer triunfo en casa de la presente andadura. "Fue mérito de todos", recalcó.