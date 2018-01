David Narváez se va pero al Barbadillo

David Narváez se va pero no a Los Barrios sino al Arcos, extremo confirmado ayer mismo por el atacante jerezano, que estaba pendiente de recibir y firmar la carta de libertad del Xerez CD para seguidamente estampar su firma con el Arcos, con el que tiene previsto entrenar esta tarde.

En efecto, y aunque la salida de David Narváez se daba como segura en los últimos días -el pasado domingo no jugó con el Deportivo-, finalmente su destino no es el San Rafael barreño sino el Barbadillo arcense. El delantero jerezano tenía un principio de acuerdo con la Unión pero en igualdad de condiciones económicas ha hecho ver a Los Barrios que prefería el Arcos sobre todo por cercanía pero también por aspiraciones deportivas: mientras Los Barrios pelea la permanencia, con los serranos buscará la clasificación para el play-off de ascenso a Segunda B.

David Narváez explicaba ayer en la Cadena SER que ayer por la mañana se puso en contacto con responsables de Afición Xerecista y "ellos ya han firmado los papeles, solo queda mi firma para tener la carta libertad" y que se va "muy a mi pesar" porque "me da mucha pena irme pero las circunstancias mandan. Ha sido todo un cúmulo de cosas y yo tengo que mirar por mí y por mi familia", explicando que "he estado intentando negociar lo que se me debía, Afición Xerecista ha estado intentando buscar soluciones pero el lunes ellos me dijeron que no podían hacer frente lo que se me debe. La espera se hacía larga, es bastante jodido tener que marcharme pero tengo que pensar en los cuatro meses que quedan de temporada. Yo quería seguir y retirarme aquí pero el fútbol da otro vuelco y tengo que pensar en salir para asegurarme el cobro".

David Narváez también dejó claro en Canal Sur que no se va del Xerez CD por más dinero sino por las garantías de cobro y que agradece a Los Barrios su interés: "Me llamaron del Arcos, tuve una reunión con Antonio Gallardo, se han portado muy bien, me igualaron lo de Los Barrios y es un equipo que está arriba luchando por meterse en la liguilla y ascender, con los jugadores que tiene y el campo que tiene, me beneficia todo eso. Tengo que darle las gracias a Álvaro Moya, presidente de Los Barrios", con el que ayer por la mañana "he tenido una conversación y lo ha entendido, llevaba tres semanas esperándome, preguntándome por mi situación, por si podía salir. Hablé con él, la cercanía de casa me ha influido mucho y desde aquí darle las gracias a Álvaro Moya".