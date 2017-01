Deportes ofrece La Granja al XCD y Chapín al Industrial

La delegación de Deportes del Ayuntamiento de Jerez ha ofrecido al Xerez Club Deportivo las instalaciones del complejo deportivo de La Granja para recibir al Lora y al Jerez Industrial, el Municipal de Chapín para el encuentro que deben afrontar los blanquiazules contra el Trebujena, líder de la Primera Andaluza. El club azulino declinó ayer la invitación al entender que el campo de La Granja no es el adecuado "ni por razones deportivas ni económicas" mientras que el industrialista sí jugará este domingo (17:00 horas) en el Estadio frente al Trebujena aunque deberá contratar los servicios médicos y de seguridad, así como asumir la limpieza del campo al finalizar el partido, según indicaciones de la delegación que preside Laura Álvarez.

Deportes tomó esta decisión después de recibir un informe técnico de Medio Ambiente desaconsejando el uso de La Juventud al no estar el césped en buen estado tras la resiembra que se le ha practicado durante las últimas dos semanas.

En un comunicado remitido por el servicio de prensa del Ayuntamiento, Deportes asegura que "el área municipal de Medio Ambiente ha recomendado no celebrar partidos de competición este fin de semana en el campo de la Juventud, que se encuentra en periodo de resiembra, al considerar que el césped aún no está apto para su uso, por lo que desde el área municipal de Deportes se han valorado distintas alternativas para que los clubes usuarios habituales de estas instalaciones puedan disputar sus encuentros en las fechas previstas con total normalidad. Deportes ha ofrecido al Xerez CD el complejo polideportivo de La Granja y al Jerez Industrial se le ha propuesto jugar en las instalaciones de Chapín. Aunque en un principio se preveía que la resiembra no iba a afectar a la celebración de partidos previstos para el próximo fin de semana, finalmente desde medio Ambiente se ha aconsejado prolongar el tiempo de reposo del césped con el objetivo de optimizar los resultados de los trabajos realizados y de ponerlo en uso en las mejores condiciones posibles a los clubes usuarios".

En el club azulino no saben a qué atenerse ya que Deportes comunicó hace más de dos semanas que se había quedado fuera de la convocatoria de uso de instalaciones deportivas -escrito que insisten en no haber recibido-, pese a lo cual esta semana puede seguir entrenando en La Granja y ahora se le ha ofrecido una alternativa al campo de La Juventud.

Por su parte, el Jerez Industrial no sólo jugará en Chapín el domingo sino que hoy la plantilla podrá trabajar sobre el césped del Estadio de siete de la tarde a ocho y media para comenzar a preparar el choque contra el líder de la Andaluza.

la resiembra de la juventud no marcha. La delegación de Medio Ambiente remitió un informe a la de Deportes desaconsejando el uso de La Juventud este fin de semana. Y es que la resiembra del césped del campo de El Chicle, que se inició el pasado día 19 de diciembre, no marcha al ritmo esperado, tal y como se aprecia en la imagen que se tomó al mediodía de ayer.