Deportes da el sí al XCD para abrir 2018 en Chapín

Vacaciones hasta el día 26. La primera plantilla del Xerez CD no volverá a los entrenamientos hasta el próximo martes para comenzar a preparar el primer partido de la segunda vuelta de la competición. Los xerecistas recibirán al Ciudad de Lucena y, salvo sorpresa, lo harán el 7 de enero en Chapín a las doce de la mañana. Al menos, esa es la confirmación que en estos momentos maneja del club. Deportes ha dado el visto bueno a la petición del uso del estadio, previo pago de las tasas, pero todo queda aún supeditado a un nuevo informe favorable de la delegación de Medio Ambiente.

Cuando se acerque la fecha del partido, los técnicos municipales inspeccionarán el terreno de juego y darán el permiso al Deportivo siempre y cuando el césped se encuentre en perfectas condiciones. Ese fin de semana, el XCD tiene una ventaja, el Xerez Deportivo FC juega fuera y el estadio no tendrá que albergar dos partidos en menos de veinticuatro horas como sucedió el último. El pasado domingo, en el encuentro del XDFC ante el Montilla, aguantó pero se levantó en algunas zonas, estaba bastante duro y Medio Ambiente no permitió regarlo.

Para seguir jugando en Chapín necesitamos refuerzos y un campo de césped para entrenar"

Vicente Vargas, director deportivo y entrenador xerecista, va a aprovechar estos días para intentar reforzar el equipo de cara al segundo tramo de la competición y con miras precisamente a continuar jugando en Chapín.

La primera vuelta, el XCD la va a terminar fuera de los puestos de descenso pero el plantel es corto y todos en la entidad saben que deben llegar futbolistas que aporten un plus al equipo. De momento, el preparador jerezano se conformaría con al menos tres jugadores, futbolistas que pueden llegar procedentes del Extremadura de Luis Oliver. El ataque y la medular son las demarcaciones que Vargas pretende reforzar.

El preparador xerecista ha explicado sobre esta posible llegada de refuerzos que "no me quejo de esta situación porque sería ir en contra de mis jugadores y eso no lo voy a hacer nunca, ellos son los que se están partiendo la cara en cada partido y los que lo dan todo. Eso sí, la plantilla es muy muy cortita y cuando tenemos lesionados o sancionados nos quedamos justos. Ante el Cádiz B, por ejemplo, lo que teníamos disponible es lo que pusimos, no había más. La intención de la gente que nos lleva es la de jugar en Chapín y para jugar en Chapín al equipo hay que reforzarlo, hay que tener otras situaciones de juego para suplir a los que hay. El sábado, sin Alberto, sin Agu y sin Israel, tuvimos que jugar ante todo un líder con Javi Gómez y con Dani Hedrera, que además lo hicieron bastante bien y cumplieron con su trabajo, pero hay que tener otras opciones. Además, si nos quedamos aquí, tenemos que buscar una superficie de césped para entrenar porque de lo contrario tendríamos muchísimos problemas para jugar aquí".

Los días de descanso de la plantilla van a venir fenomenal a jugadores como David Zamora, Paco Borrego o Alberto para dejar atrás las lesiones que vienen arrastrando desde bastante tiempo. También, para ese choque ante el Ciudad de Lucena ya serán altas Agu, con gripe durante los últimos días, y el capitán Israel, que cumplió su sanción ante el filial amarillo. Por contra, no estará precisamente otro centrocampista, Javi Gómez. Vio la quinta cartulina amarilla el sábado y va a ser castigado con un encuentro por acumulación de amonestaciones.