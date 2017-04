Deportes reclama al club 20.000 euros

La Delegación de Deportes ha notificado al Xerez CD la apertura de dos expedientes más por impagos por una cantidad que ronda los veinte mil euros. El primero de ellos es por no haber abonado un total de 17.361,60 euros correspondientes al precio público del uso de Chapín por siete partidos la pasada temporada, mientras que el segundo es por el impago de 2.538 euros por otro encuentro disputado en el Municipal.

Además, estas deudas que están pendientes no tienen nada que ver con anteriores -las que el club arrastra desde la temporada de Ricardo García en Tercera División-, que siguen ser abonadas aunque al haber pasado más de seis meses desde la última notificación su reclamación va por otras vías.

El club, si no abona las deudas en los plazos establecidos o es capaz de presentar un plan de pagos avalado -la cantidad es importante y lo requiere-, se expone a perder su condición de usuario de las instalaciones municipales. Las Ordenanzas son claras en ese sentido y para cualquier club acogido a la convocatoria de uso público de instalaciones municipales, la apertura de expediente se resolverá con sanción, salvo que prosperasen las alegaciones presentadas en su caso. Las faltas, en este caso, ya no serían leves y a la tercera reincidencia el club en cuestión -no un equipo en particular sino todos los que lo compongan- podría incluso perder la condición de usuario entre uno y tres meses.

Según la Ordenanza de Instalaciones Deportivas, "a las infracciones leves se les aplicará una sanción de apercibimiento a multa de 30 a 100 euros y privación de los derechos de usuario y de la utilización de instalaciones de hasta un mes. A las faltas graves se les aplicará una sanción de multa de 100,01 a 500 euros, además de privación de los derechos de usuario y de la utilización de las instalaciones de uno a tres meses. A las faltas muy graves se les aplicará sanción de multa de 500,01 a 800 euros, además de privación de los derechos de usuario y de la utilización de las instalaciones de tres meses a un año".