El Deportivo se muda a Torrecera

El Xerez CD cambia La Barca por Torrecera y desde ayer, entrenará diariamente en el Sánchez Portella, donde tiene previsto jugar su próximo partido de competición como local, contra el Atlético Espeleño en la 15ª jornada de Liga, el domingo 19.

En efecto, a tenor de los problemas que en las últimas fechas estaba teniendo el Deportivo tanto para entrenar como para jugar los partidos de competición oficial en el Andrés Chacón -en La Barca ya hay dos clubes de la localidad entrenando y además ha habido presiones desde Jerez-, se han estado buscando alternativas y sopesando opciones para evitar el continuo peregrinar por distintos campos de las últimas fechas, en las que la plantilla azulina ha pasado de ejercitarse en La Barca a hacerlo en Nueva Jarilla o El Altillo, en un campo de fútbol 7.

Y viendo que con el Ayuntamiento no hay entendimiento posible que no pase por liquidar la deuda o avalarla -y eso una vez se modificase la ordenanza de uso de instalaciones, cambio que no se producirá a corto plazo-, el Xerez CD asume que esta temporada no podrá entrenar ni jugar en instalaciones deportivas municipales de Jerez salvo abonando las correspondientes tasas, lo que es prohibitivo en el caso de los entrenamientos por la economía de guerra del club; otra cosa es pagar por Chapín, lo que el nuevo grupo mayoritario de la SAD -Luis Oliver y Manuel Recio- sí está dispuesto a afrontar y de hecho ya se solicitó -aunque fuera de plazo- pagar el estadio para el partido contra el Ceuta.

Y entre las diferentes alternativas que ha barajado el Deportivo se ha optado por Torrecera por varios motivos: el Ayuntamiento ha puesto facilidades de todo tipo -se ha solucionado el problema eléctrico- y la ELA se quedó sin fútbol tras el descenso de la pasada temporada de la UD Torrecera, con lo que no habrá problemas con los horarios para el uso del Sánchez Portella, campo de césped artificial con una pequeña grada frente a los vestuarios. Dicho y hecho, el Deportivo entrenó ayer por la tarde por primera vez en Torrecera, a unos 21 kilómetros de Jerez y solución a la falta de un campo de entrenamiento fijo.