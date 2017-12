Derbi a lo grande en Chapín

En cuanto al once, Vicente Vargas no ha dado pistas pero todo hace indicar que apostará por una alineación de salida parecida a la que superó al Guadalcacín en Torrecera. Eso sí, puede modificar el dibujo táctico y cambiar de posición a algunos jugadores.

Por contra, la novedad más destacada en el Deportivo será la presencia entre los dieciséis convocados del guardameta David Zamora, que ha estado apartado de los terrenos de juego algo más de dos meses por una rotura muscular en la zona abdominal y molestias en el pubis. Otra de las novedades y en este caso también en el once será el regreso de Dani Hedrera, que no jugó en Lepe porque se encontraba en Murcia jugando con la selección andaluza.

Protagonista

Vargas: "Jugar en Chapín es un premio y no tenemos miedo, somos once contra once"

Vicente Vargas, entrenador del Xerez CD, encara el derbi ante el Cádiz B con ilusión y feliz por poder regresar a Chapín: “Es un partido que lo engloba todo, jugamos un derbi ante el Cádiz B, que es líder, y en casa. Lo estábamos deseando todos y esperamos una buena entrada. Es el momento de demostrar que somos todavía muchos los xerecistas que queremos de verdad a este equipo, nos hace falta ese calor”. Se espera un partido “intenso y muy disputado. Tienen los mejores números de la categoría, aunque están para romperse, y están más habituados que nosotros al césped natural porque entrenan y juegan en esa superficie. Ahora mismo somos un equipo sin casa y sin techo, durante la semana hemos tenido que entrenar en cuatro sitios distintos, El Altillo, Rota, Medina y en Los Marianistas, y a los jugadores hay que ponerles una medalla”. Para mucha gente, jugar en Chapín es una desventaja. Vargas lo tiene claro: “A nivel deportivo nos puede perjudicar porque, como he dicho antes, ellos están más habituados al césped pero volvemos a Chapín y hay que hacerlo con todas las consecuencias y tenemos que intentar por todos los medios hacer un fortín del estadio, como hace dos temporadas, que de doce partidos ganamos once. El futbolista tiene que pensar que jugar en Chapín es un premio, que jugar en Chapín es volver a casa, que hay que volver con toda la ilusión del mundo y que somos once contra once. Hay que luchar por ganar y punto, aquí no se le tiene miedo al Cádiz ni a nadie, aquí se va a trabajar y el equipo que nos quiera ganar va a tener que correr muchísimo más que nosotros. Está claro que hemos jugado menos en césped que ellos pero en Los Barrios ganamos 0-3 y también es natural. Cuando le pones al partido todo el corazón, toda el alma y todas las ganas que tienen mis jugadores, seguro que eso se suple un poco”. El Cádiz B tiene los mejores números de la categoría y Vargas subraya que “es de los mejores equipos de la categoría, es fuerte en todas sus líneas, las tiene compensadas y, ademas, tiene banquillo. El que sale iguala o sube el nivel. En Algeciras ganaron 0-1 con un gol de falta directa de Toro y había salía del banquillo. Me gusta mirar lo justo al rival, aunque hay que saber sus puntos fuertes y sus posibles puntos débiles para plantarle cara e intentar hacerle daño”.