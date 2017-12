Derbi histórico en Torrecera

Llegó uno de los días más esperados de la temporada. Xerez CD y CD Guadalcacín cara a cara. El Sánchez Portella de Torrecera albergará a las cinco de la tarde un derbi histórico, ambos conjuntos se verán las caras por primera vez en competición oficial. El encuentro llega en un buen momento para ambos conjuntos, con un XCD al alza tras dos victorias seguidas y un Guada también bastante regular, con los mismos 21 puntos que los azulinos, que se colocaron la pasada jornada por primera vez por encima en la tabla.

Unos y otros soñaban con una cita en Chapín pero la nefasta gestión de la Delegación Deportes y un informe negativo de Medio Ambiente lo han impedido. La fiesta se traslada fuera de Jerez.

Vargas y Vázquez han convocado a todos los jugadores pendientes de los que están tocados

Los azulinos quieren encadenar por primera vez tres victorias seguidas que les acercarían a la parte media-alta de la tabla y los guadalcacileños buscan volver a puntuar fuera, ya que no lo hacen desde la 11ª jornada, cuando empataron a dos en Gerena. Perdieron en sus salidas a Sanlúcar y Algeciras.

La semana de entrenamientos no ha sido fácil ni para Vicente Vargas ni para Alberto Vázquez, ya que los dos encaran este importante compromiso con importantes bajas y numerosas dudas, tantas que los dos entrenadores han citado a todos los futbolistas disponibles y no decidirán los nombres de los once jugadores que salgan de inicio y de los se sienten en el banquillo hasta justo antes del inicio del partido.

El Deportivo llega con las dudas de Alberto, Albino, Paco Borrego, Israel, José Vega y 'Chino' Quirós. De todos, los dos primeros están casi descartados, mientras que los otros cuatro tienen más opciones de vestirse de corto. El meta David Zamora continúa fuera de combarte una jornada más y aún no está listo para regresar tras casi dos meses lesionado.

En el lado de los azules, Diego Galiano y Rosales están sancionados no estarán en el derbi, mientras que Juan Rosillo, Lebrón y Piñero están entre algodones y se probarán en el calentamiento.

En el caso del Xerez CD, si Vargas recupera a Quirós e Israel apostará por un once similar al que ha venido utilizando tanto frente al Espeleño como a Los Barrios. De no recuperarse el 'Chino', Juan Benítez saldría pegado a la banda derecha, mientras que si es el central el que no supera sus molestias Guerrero ocuparía esa plaza junto a Dani Hedrera.

El Guada tendrá que hacer cambios en casi todas sus líneas por las bajas seguras y las dudas. En defensa, lo más normal es que Luis Castillo tenga que retrasar su posición junto a Pancy, mientras que Rodri y Juanjo pueden ser los que se encarguen del centro del campo. Si Juan Rosillo no se recupera, Chiqui tiene todos los números para ser el elegido en el extremo derecho. En la portería también estará el exxerecista Ángel por segunda jornada consecutiva tras la lesión de Lebrón.