Derrota justa y dolorosa (1-2)

Al Xerez CD le toca seguir sufriendo. Los azulinos no pudieron con el colista Castilleja (1-2) y tendrán que continuar peleando para certificar una permanencia que rozan con la punta de los dedos. Les queda lo más complicado, coronar la cima. En el Fernández Marchán dejaron pasar una gran oportunidad de sumar tres puntos que les hubiesen dado la tranquilidad que llevan buscando desde hace jornadas. Los errores se pagan siempre y el exceso de confianza mucho más. El revés les deja de la salvación a cinco puntos, uno menos que la pasada jornada, y con la parte baja de la tabla más apretada.

En un mal encuentro, en el que el Deportivo tiró literalmente la primera mitad y cuando se quiso dar cuenta ya perdía 0-2, los xerecistas dieron la de arena y no se parecieron en nada a ese bloque serio y compacto que en el San Juan Bosco de Utrera fue capaz de regresar con los tres puntos a pesar de terminar con nueve jugadores por las expulsiones de Javi y Carrasco.

Juan Pedro, con bajas, tuvo que retocar el once. Regresó Eladio al centro del campo tras cumplir su sanción para arropar a Juanma Aguilar y Guille también apareció arriba en lugar de Albino. Sus pupilos no debieron entender demasiado bien sus instrucciones antes de saltar al encharcado césped porque todo arrancó mal, como la mañana, lluviosa al principio.

El Castilleja, que se jugaba la vida, entró mucho más enchufado al encuentro y se adaptó muchísimo mejor al estado de campo. Manu y Plata, siempre con el apoyo de Martín y José Carlos, pronto se convirtieron en auténticas pesadillas para los locales. El juego directo visitante se imponía a los mínimos intentos de salir de la cueva de los azulinos. De hecho, en los primeros minutos, sólo Juan Benítez lo intentó (3') con un lanzamiento duro que se estrelló entre el brazo y el pecho de un defensa cuando estaba girándose.

El ímpetu de un cuadro rojillo con sed de triunfo y con la soga al cuello se vio recompensando muy pronto. Plata abrió la lata al los trece minutos al empujar el balón tras un excelente servicio de Manu, que aprovechó un claro desajuste defensivo xerecista.

El gol afectó a un XCD que llegaba a la cita con la moral alta tras dos triunfos seguidos y que no se esperaba a un colista tan respondón en Guadalcacín. Sus amagos morían en el intento y sólo a balón parado inquietaba a Josemi. Una falta lateral sobre Ángel la botó Juan Benítez con efecto pero su tiro se le marchó por encima del larguero.

El Castilleja, con ventaja, se sentía superior, cómodo, arriesgaba lo justo y estaba más pendiente de perder tiempo que de generar juego. Aún así, Vázquez tuvo el 0-2 pero falló a la media vuelta casi en el punto de penalti una clara opción en un lanzamiento desde la esquina de Manu, un futbolista descarado, atrevido y con calidad pero muy pasado de revoluciones.

En el minuto 26, los azulinos reclamaron penalti por manos de Alfonso y el árbitro resolvió la jugada señalando córner y superada la media hora, el meta Josemi tocó el balón con las manos fuera del área y la falta la mandó por encima del larguero Falcón. Manu también rozó el gol en otro gran lanzamiento directo que estrelló en el poste derecho de la meta de Zamora (35') y un minuto después, la sentencia. Plata volvió a sacar su fusil. El ariete convirtió en oro todo lo que tocó. Le picó el balón con clase a Zamora al aprovechar otro gran error defensivo (36').

Con 0-2 todo se ponía feo, muy feo. Juan Pedro retiró del campo a Eladio para colocar a Vega en la banda. No le quedaba otra que arriesgar, aunque el Deportivo perdió potencial en la medular.

Pedro Carrión buscó acortar distancias con un tiro con la zurda que atajó Josemi y antes del final del primer tiempo, llegó la ocasión más clara para los pupilos de 'El Pirata'. Una jugada espectacular de Guille, que ganó la línea de fondo y centró al corazón de área, no acertó a rematarla Carrión pero sí Falcón, que estrelló en el larguero su tiro.

Con 0-2, mucho y bien iban a tener que trabajar los xerecistas en el segundo acto para, al menos, nivelar la contienda. Carrión lo intentó pero otra vez con la izquierda entregó su lanzamiento al portero. Con el partido muy abierto, Borja obligó a lucirse a Zamora y en el 55', los visitantes se quedaron con diez de forma justa. Manu, que no paró de protestar y estaba en todas, vio la segunda amarilla.

Con superioridad numérica, se abría otro partido para el XCD pero ni por esas. La precipitación y las imprecisiones seguían apoderándose de unos azulinos muy espesos y a los que cada vez se les notaba más incómodos.

A la hora de juego, el Castilleja debió quedarse con nueve, por una fea y dura entrada de Martín a Chato, pero el árbitro no quiso complicarse la vida y dejar al rival con otro jugador menos. Mostró amarilla a Martín. Granja, hábil, le sacó del terreno de juego.

El tiempo volaba y el 1-2 que metiera al Xerez CD en el choque no llegaba. Los azulinos lo buscaban con ganas de todas las formas posibles y con más dominio que en el primer tiempo pero el gol se resistía demasiado.

En el minuto 82, un tiro de Juan Benítez lo sacaba casi debajo de los palos Juan y el posterior lanzamiento de Vega, el portero. Otra vez Vega pudo marcar en el 85' pero se topó con el pie de Josemi. Luego, Juan Benítez vio la tarjeta amarilla por simular penalti en una acción en la que el atacante, aunque exagera la caída, no se tira.

Pedro Carrión marcó de cabeza tras un centro de Vega en el 89' pero ya era tarde para la reacción. El encuentro entraba en los minutos de descuento y el empate parecía muy complicado.

El Deportivo, no obstante, no perdía la fe y quería morir con las botas puestas. A la desesperada, y empujado por una afición que también echó el resto en la recta final del envite, estuvo cerca de lograr la igualada. Guerrero, en el minuto 92, no llegó por muy poco a un balón que se encontró en el punto de penalti y sin ningún rival vigilándole.

Al final, decepción y derrota, que evitó que el cuadro de Juan Pedro se asegurase prácticamente la salvación. Los xerecistas no pudieron con un colista que ha sido capaz de sumarle los seis puntos en el doble enfrentamiento.