Todos contra Diputación

El Xerez Deportivo se ha unido ya oficialmente a la protesta del resto de clubes de Tercera y Segunda División B de la provincia contra la Diputación por su respaldo económico al Cádiz Club de Fútbol.

El presidente de la Unión Deportiva Los Barrios, Álvaro Moya, fue el encargado de registrar ayer por ventanilla única de Diputación de Cádiz un escrito en el que los clubes gaditanos de Segunda División B y Tercera solicitan una reunión "cuanto antes" con la presidenta del ente provincial, Irene García, para solicitar ayudas económicas. La decisión, ya adelantada por este medio, llega tras aprobarse una subvención al Cádiz CF (Segunda División) por valor de 100.000 euros.

Los representantes de los clubes gaditanos de Segunda B (Real Balompédica Linense y San Fernando CD) y de Tercera (Xerez Deportivo, Algeciras CF, CD Guadalcacín, Atlético Sanluqueño y Unión Deportiva Los Barrios) firmaron y sellaron el documento que hace referencia a la ayuda de Diputación de Cádiz para los desplazamientos de conjunto amarillo y solicita "una reunión inminente para abordar un convenio común de colaboración entre nuestras entidades deportivos".

El presidente del San Fernando, Alejandro Zapata, en representación de los clubes del Grupo IV de Segunda B , y Álvaro Moya, que representó a los de Tercera, registraron la petición ayer en Cádiz y esperan que se entable "una alianza que beneficie a clubes y al ente institucional provincial". Los clubes que se sienten perjudicados pretenden "llegar a un acuerdo marco de colaboración que ayude a paliar los desplazamientos de los equipos provinciales que visitaran durante la próxima temporada comunidades como Melilla, Canarias, Extremadura, Ceuta o Murcia".

El Xerez Deportivo, mientras, emitió ayer un comunicado en el que se unía a la propuesta. La nota decía: "Tras conocerse la aportación económica que recientemente ha sido aprobada por el pleno de Diputación de Cádiz para los gastos de desplazamientos del Cádiz CF, SAD para la temporada que viene, los clubes de la provincia que militan en Segunda División B y Tercera División solicitamos una reunión con el Gobierno de Diputación de Cádiz con el objeto que nuestros clubes puedan representar los valores deportivos de nuestra provincia por toda nuestra Comunidad Autónoma la próxima temporada 2017/2018".

La respuesta por parte de los políticos tampoco se ha hecho esperar. Y así, Izquierda Unida Jerez ha criticado duramente la medida adoptada por la Diputación al destinar 100.000 euros a financiar los viajes del equipo cadista en vez de emplearlos en atender las necesidades que tiene la provincia.

Según el Portavoz del Grupo Municipal de IU, Raúl Ruiz-Berdejo "los pueblos de la provincia de Cádiz, incluidas las ELA de Jerez, tienen graves problemas que no están siendo atendidos por la Diputación Provincial, muchos de sus habitantes atraviesan serias dificultades para cubrir sus necesidades más básicas y no son pocos los que no llegan a conseguirlo. Mientras eso ocurra, gastar dinero público en financiar la actividad privada de un club de fútbol nos parece un auténtico despropósito".

El Xerez Club Deportivo siempre ha reclamado el respaldo de Diputación y sólo en contadas ocasiones, como cuando logró el ascenso a Primera División, se ha visto beneficiado con algún tipo de ayuda.