Dolibramento "El XCD tuvo efectividad y mucha veteranía"

David Dolibramento, entrenador de Los Barrios, no ocultó su decepción por la derrota. "Estamos negados de cara al gol porque en la primera parte tuvimos el control del balón y presencia en el área contraria, pero en un balón directo y con un pequeño error atrás se pusieron 0-1. Cuando estás abajo, las cosas parece que nunca salen de cara. Tuvimos ocasiones y no pudo ser. En la segunda mitad, sí que salimos con muchas ganas, Nico estrelló un balón en el palo, empezamos a presionar arriba pero nos hicieron el 0-2 y a raíz de ahí, lo típico. Nos quisimos tirar hacia adelante, llegó la precipitación, circular el balón rápido y con todo el mundo volcado nos marcaron el 0-3 y ahí se acabó el partido. El rival ha tenido efectividad y ha tirado de experiencia y veteranía para llevarse el partido. El resultado ha sido demasiado amplio, hay que seguir trabajando".

Además, apuntó: "No estoy preocupado. Llevo siete partidos aquí y no he ganado pero el equipo está trabajando bien. La decisión es de la directiva, que es la que debe afrontar estas situaciones. Por el grupo no tenemos que preocuparnos, si tenemos que preocuparnos por alguien sería por mí. Si un entrenador no es capaz de salvar a este equipo con lo que tiene, es que no tiene entrenador, así de claro lo digo. En cuanto el equipo encadene dos o tres victorias seguidas va a cambiar la dinámica seguro".