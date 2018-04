Enemigos durante 90 minutos

Dani Hedrera y Biri cambiaron en el mercado de invierno de aires y abandonaron el XCD y el XDFC respectivamente para jugar en Los Barrios. La propuesta económica que les realizó la Unión era irrechazable. Ahora, los dos jerezanos se van a ver las caras con su ex equipo.

El central mantiene una estrecha relación con los azulinos, ya que tiene bastantes amigos en la plantilla y ha presenciado todos los encuentros que ha podido cuando los compromisos de la Unión se lo han permitido. El extremo también se las verá con el equipo en el que se formó. A los dos les hubiese gustado llegar a esta cita en otras circunstancias pero "el fútbol es así. Nos vamos a salvar los dos equipos pero en el campo no habrá amigos durante noventa minutos".

Dani Hedrera fue el segundo jugador del XCD que abandonó la entidad en enero tras David Polaco. En su nuevo destino, se encuentra "contento pero con ganas de que termine todo, el final de Liga se hace largo. El desgaste va pesando. De todos modos, estamos también muy motivados de cara a afrontar las cuatro finales que nos restan. Nuestra segunda vuelta está siendo muy buena, pero no estamos teniendo suerte. El domingo, por ejemplo, fuimos superiores a la Lebrijana y no quiso entrar la pelota. Hay muchos duelos directos y puede pasar de todo todavía, hay un lío bastante importante en la parte baja de la clasificación".

El encuentro se va a jugar en El Torno, un escenario que el defensa conoce bien porque "en pretemporada jugamos allí un par de amistosos y también entrenamos algunas veces. Es un campo más pequeño que el del Guada, aunque el césped está mejor. Tendremos que adaptarnos a esas dimensiones, tendremos que ser prácticos y luchar por todos los balones. Nos pidieron adelantar el partido al sábado para poderlo jugar en Guadalcacín pero tenemos compañeros que trabajan el sábado y al final no lo pudimos cambiar".

Al central le hubiese gustado medirse a su excompañeros en otra situación. "Al no ganar ni al Castilleja ni al Espeleño la pasada jornada, tienen que ganar porque de lo contrario se pueden meter en un lío. El partido va a ser a cara de perro, los dos nos jugamos muchísimo. Tengo amigos en la plantilla pero durante noventa minutos no los tendré, en el campo no hay amigos".

Por su parte, Biri lamenta perderse la cita por sanción. "El árbitro estimó que me tiré en el área y me amonestó. Me duele porque a todo el mundo le gusta enfrentarse al equipo de tu tierra y porque no voy a poder ayudar a mis compañeros desde dentro".

Sobre las opciones de permanencia del ambas escuadras, apunta: "No hay nada claro y todo a va ser difícil, se va a resolver al final porque hay mucha igualdad y muchos equipos implicados. Ojalá nos salvemos los dos, nos quedan cuatro finales y hay que luchar hasta el final".

El atacante se marchó del XDFC por "el tema económico, necesitaba dinero para mi casa. Deportivamente, estoy contento. El vestuario es bastante bueno y estoy jugando casi todos los partidos de titular. Llevamos toda la segunda vuelta sin perder pero ni así hemos logrado salir de ahí. No le tenemos miedo a ningún rival. Ellos se la juegan, si pierden se meten en el fango y saldrán a muerte. El empate no nos vale".