Fran Reina destaca el arsenal ofensivo del XCD

El jerezano Fran Reina es el entrenador del Ciudad de Lucena, rival el domingo del Xerez CD en el campo de La Juventud. El cuadro cordobés es quinto, con 36 puntos, uno menos que el Deportivo. De ganar, entraría en puestos de ascenso y con ese objetivo llega a la que fue su casa tras su paso por el Jerez Industrial.

Conoce perfectamente al Xerez CD ya que, además de informes le ha visto, jugar varias veces, la última hace dos semanas en La Barca ante el Cádiz B. El pasado domingo le hubiese gustado presenciar el derbi en Chapín, al igual que en la primera vuelta, pero el partido de su equipo coincidía con el de los azulinos.

Reina resalta que espera un partido "complicado, el Xerez CD lleva hace tiempo haciendo las cosas muy bien. Defensivamente ha mejorado y a nadie va a descubrir su pegada, cuenta con jugadores muy buenos. Será un partido disputado e intenso, a cara de perro porque ya estamos en la segunda vuelta y todos los equipos se juegan mucho. Tienen oficio, tienen experiencia y algunos de sus jugadores se encuentran en un buen momento de forma. David Narváez, aunque creo que para esta semana está sancionado, les aporta mucho; José Vega está fenomenal y Pedro Carrión es uno de los tres mejores delanteros de la categoría".

Lo que sí tiene claro que en un partido de este tipo, entre dos rivales de la parte alta, "no hay claro favorito, aunque ellos van a jugar en casa, con el apoyo de su afición, tienen bastante oficio y nos van a crear problemas. Nosotros iremos a por el partido pero será difícil para los dos equipos".

El Ciudad de Lucena comenzó como un tiro la Liga pero luego, concretamente tras caer goleado en el Navarro Flores de Rota ante el Xerez DFC, encadenó una serie de malos resultados. Bajo el punto de vista de su entrenador, "no es que hayamos bajado el nivel, es que hay siete u ocho equipos fuertes, con un nivel parecido. Estamos más o menos donde tenemos que estar, somos quintos pero estamos a un punto de tercero y a pocos del segundo. Aquí hay que tener claro que el objetivo no es fácil, una cosa es intentar ascender y otra garantizar el ascenso. Para ello, hay que tener una plantilla muy muy fuerte. Todo está muy igualado. Además, a nosotros aquí en Lucena se nos exige mucho cuando hay plantillas similares a la nuestra. Es más, nos estamos enfrentado a equipos con presupuestos más altos que el nuestro. Aquí esto se nota porque el futbolista siempre tiene presente la afición. Los seguidores han estado acostumbrados a estar en Tercera y Segunda B últimos diez años y piden. Hay que entender que las categorías están para algo, los futbolistas de División de Honor son de División de Honor y los de Segunda B, de Segunda B".

Fran Reina, además, añade que "va a haber igualdad hasta el final. Si miramos la clasificación comprobamos que del primero al noveno todos luchamos por ascender a Tercera pero es que la parte baja también está ajustada, descienden seis equipos y nadie quiere perder esta categoría".

El domingo pasado, el Ciudad de Lucena derrotó al San José y "no fue fácil. Es un equipo muy complicado, que ha estado en Tercera y que está acostumbrado a pelear por la parte alta de la tabla, aunque esta temporada no está del todo bien y le está costando. Llevaba cuatro jornadas sin encajar goles y logramos batirles. Llevamos el peso del juego pero no fue fácil, nos faltó continuidad, es más complicado crear que defender. Si un equipo viene a encerrarse y tú no atacas, el partido acaba cero a cero, esto es así de fácil".

El encuentro se va a jugar en La Juventud y el jerezano resalta que "el escenario me da igual, estamos habituados a jugar en todo tipo de campos, lo que decanta un partido a tu favor es la intensidad, la propuesta de juego que pongas, con lo que hay en juego hay que darlo todo. No obstante, también está claro que un buen campo de césped en buenas condiciones es lo mejor para un futbolista".

La pasada semana vio cómo su plantilla aumentaba el número de efectivos, algo que consideraba "imprescindible porque sólo teníamos dieciocho futbolistas. Hemos incorporado a cinco jugadores que eran necesarios, la temporada es larga y la competición, muy dura".