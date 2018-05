Juan Pedro Ramos, entrenador del Xerez CD. Pepe Masegosa, preparador del Xerez DFC. Cara a cara. Frente a frente. Con total normalidad, felicitándose como deportistas y dando ejemplo. Los dos técnicos pasadas ya las primeras cuarenta y ocho horas de resaca analizan sus éxitos, explican sus sensaciones, los momentos buenos y malos que les ha deparado la temporada y hablan del futuro. Ninguno de los dos da por segura su continuidad en sus respectivos clubes y se van a tomar unos días para pensárselo.

Juan Pedro llegó al banquillo del XCD en la recta final de temporada pero ha sufrido el triple que Masegosa por la situación de un equipo y otro. El Pirata confiesa que "hemos sufrido mucho más de lo necesario. Cuando me hice cargo del equipo pensaba que no sería tan complicado porque los enfrentamientos que teníamos daban para habernos salvado antes pero el fútbol es así. No me gusta hacer cuentas pero las terminé haciendo. Menos mal que todo se olvida y nos quedamos con la alegría de la salvación conseguida, había mucha presión. He visto peligrar la permanencia porque entramos en una dinámica que no era positiva, con algunos de nuestros jugadores importantes que estaban mal, que no se encontraban en su mejor momento. El equipo defensivamente tenía lagunas pero si tenía algo bueno era el acierto en ataque y eso lo habíamos perdido. Veía las cosas difíciles, no nos salía nada, sólo necesitábamos tres empates ante rivales directos y no lo logramos. Estaba loco por terminar".

"Uno está en el fútbol para disfrutar", añade el técnico del Deportivo y resalta: "No lo he podido hacer en estas semanas. Desde que perdimos ante el Espeleño empecé a temer que nos podíamos quedar fuera. He sufrido mucho, he pasado tres semanas en las que incluso me he planteado dejarlo y todavía tengo esa idea en la cabeza. Sabíamos que ganar a Los Barrios, Guada o Espeleño era importante y cuando perdimos esos partidos, teníamos la obligación de ganar al San Roque y de esperar otros resultados. Fue complicado pero sabía también que esta plantilla y este club siempre levantan la cabeza en los momentos más críticos".

Masegosa, por su parte, lo ha tenido más fácil y sigue sintiéndose "mucho más aliviado que el domingo, es que me quité un gran peso de encima. Cuando uno se marca un objetivo tan ambicioso hay que trabajar mucho y siempre hay momentos de dificultad que se mete en una mochila. Cuando ganamos, solté esa mochila y ya todo es mucho más fácil, estoy relajado. Esta temporada he tenido la suerte de sentirme desde el primer momento totalmente identificado con mi plantilla, que es excepcional, algo que no me ha sucedido en otras campañas. Los jugadores tenían claro que para lograr el objetivo había que trabajar, ser disciplinados y nuestra frase era que el esfuerzo era innegociable ganásemos o perdiésemos. Así, logramos que pocos rivales nos pintaran la cara".

Para el XCD, el descenso a División Honor hubiese supuesto casi la desaparición. Juan Pedro no es tan extremista. "Este club lleva mucho tiempo en esta situación, son muchos años ya en los que se repite la historia de no saber si va a competir y en qué momento va a llegar la desaparición pero al final siempre sigue ahí. Sabíamos que salvar la categoría suponía para todos un balón de oxígeno importante. Hoy a nivel deportivo el panorama es más cómodo pero a nivel institucional la entidad sigue teniendo los mismos problemas, eso no se solventa tan fácil".

Para el XDFC el ascenso, según el preparador sevillano "era obligado y sólo supone un paso más dentro del camino trazado por la entidad. Eso sí, el salto a Tercera División era muy importante de cara a seguir creciendo y de cara a llegar en algún momento al fútbol profesional".

El Deportivo es equipo de Tercera pero su futuro aún depende de los posibles descensos en cascada de Segunda B y de los equipos del grupo que van a disputar la fase de ascenso. El jerezano no quiere pensar en eso. "La posibilidad está ahí pero es remota, lo que pasa es que a este equipo le puede suceder de todo. La temporada pasada creo que el corte estuvo en los cuarenta puntos más o menos y tenemos ya cuarenta y tres. Espero que esas cuentas no nos afecten al final, espero quedar por encima del puesto decimoséptimo, ya he dicho que vamos a ir a Cádiz a competir y a intentar ganar".

Los dos técnicos han cumplido con sus objetivos pero ninguno desvela su futuro. Juan Pedro confiesa que "en estos momentos no sé si voy a seguir o no, es la pregunta que todo el mundo me hace. Ahora mismo, estamos todavía con la euforia, con el subidón, y no quiero sacar conclusiones. Quiero terminar la temporada de la mejor forma posible, con buenas sensaciones y luego veremos. Necesito un par de semanas de reflexión para decidir lo mejor para el club y para mí, yo sólo trabajaría en estas condiciones en este club".

Masegosa está respaldado por el club pero no tiene nada firmado y tampoco lo tiene claro: "En un principio, no hay nada decidido. Entre Edu y yo no hay problemas y lo que diga un contrato no es problema porque nos sentamos y lo arreglamos en un minuto. Mi contrato dice que soy entrenador del XDFC hasta el 30 de junio. Cuando negocié con Edu me dijo que el objetivo era ascender y que me firmaba tres años. Entonces le dije que primero ascenso y que luego ya negociaríamos. Ahora que hemos subido hay que hablar, hay que analizar cómo estamos, qué proyecto hay, hay que analizar mil cosas. No es el momento de hablar de ese tema, ahora es el momento de celebrar el ascenso, de pararse un poquito y de desahogarnos todos. Hay que estar tranquilos y cuando termine la Liga, nos sentaremos Edu y yo para hablar sobre la propuesta del proyecto deportivo y a partir de ahí tomaremos las decisiones que se tengan que tomar. No hay un no seguro a no voy a seguir ni un sí voy a seguir al cien por cien".

De este modo, ninguno garantiza el cruzarse la próxima temporada en el derbi en Tercera. Masegosa se lo toma con buen humor: "Si sigo y él sigue, nos veremos y también podemos vernos en otros banquillos si nos vamos" y Juan Pedro, también: "Mi primer partido de la pretemporada fue con el Cádiz B cuando empecé en el Jerez Industrial, nos ganaron 6-0 y ya íbamos perdiendo 5-0 en la primera parte. Ahora, mi último partido de esta temporada en Tercera en el Xerez CD también va a ser con el Cádiz B. En el fútbol puede pasar de todo, lo que siempre digo es que hay que trabajar, que hacer las cosas bien e intentar ser honestos y humildes. La realidad de este deporte es esa, dependemos de los resultados y nunca se sabe qué puede pasar mañana ".

El preparador del XCD se refirió al derbi del domingo. "Un Cádiz-Xerez siempre es bonito y mucho más si tenemos en cuenta lo que se están jugando ellos y lo que nos estamos jugando nosotros, tenemos mucha responsabilidad y habrá bastante tensión pero esperemos que no suceda lo que ha sucedido otras veces, que sólo se hable de fútbol y que gane el mejor y el que más lo merezca. No debe haber incidentes que ensucien la imagen de ambos clubes y la de este deporte. A mis jugadores siempre los intento controlar, a los más impulsivos les freno".

Masegosa piensa en su cita en Montilla y espera "que los jugadores compaginen bien el ocio con no descuidarnos durante estos días de Feria, hay que jugar el domingo, competir a buen nivel y tenemos que evitar las lesiones que pueden llegar con los excesos".

Por último, ambos hicieron un guiño al Guadalcacín y le desean que logre el domingo la permanencia en Tercera en su cita ante el Atlético Onubense. Juan Pedro resalta: "La rivalidad siempre que sea sana beneficia a todos y es bueno que el Guada esté en Tercera, es beneficio para todos, son partidos con un aliciente especial. Yo cuando estaba en Segunda División siempre quería enfrentarme al Cádiz y no quería que descendiera, lo que quería es que no ascendiera. Que Guada, Xerez CD y Xerez DFC estemos en Tercera es positivo para todos".

El entrenador del XDFC piensa lo mismo. "Todos los partidos de este tipo son sanos. En mi etapa de jugador me encantaban los Betis-Sevilla y yo siempre decía que si no existieran los béticos los sevillistas no serían tan sevillistas. La rivalidad o cercanía es beneficiosa para todos, no lo veo un problema ni mucho menos".