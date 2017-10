"Ganamos y convencimos, el equipo realizó un buen partido"

Juan Benítez hizo dos de los tres goles de su equipo y Vargas lo valoró, al tiempo que argumentó los motivos por los que el atacante no siempre puede ser titular. "Juan es un hombre muy importante para nosotros pero no se pueden contar todas las cosas que le suceden al equipo. Está trabajando y su trabajo no le permite llegar al inicio del entrenamientos, siempre llega tarde. La semana pasada trabajó muy bien, ha tenido la oportunidad y la ha aprovechado muy bien. Ha marcado dos goles y esperemos que a partir de ahora veamos la mejor versión de Juan Benítez, veamos al Benítez que todos esperamos y queremos".

Vicente Vargas, entrenador del Xerez CD, no su alegría por los tres nuevos puntos sumados en el Andrés Chacón ante "durante la semana lo habíamos avisado, el Utrera es un equipo bastante correoso, que sabe bastante bien lo que quiere, que trabaja muy bien y la verdad que es de los que más me ha gustado de todos los que he visto. Lo vi en Algeciras y lo vi también en Guadalcacín y es bastante buen equipo. Nosotros no habíamos dicho nada pero teníamos cinco bajas respecto a la jornada pasada. Era un encuentro muy muy complicado y estoy contento porque no sólo hemos ganado, también hemos convencido ante un gran rival".

Montoya: "El resultado es justo, si te hacen tres de cuatro y tú dos de seis no ganas"

Francisco Montoya, técnico del Utrera, se mostró sincero al término del partido que su equipo perdió frente al Deportivo, asumió la derrota y valoró el acierto de cara a un puerta de un rival al que valoró especialmente por “su potencial en la parte de arriba”. El entrenador utrerano explicó que “cuando no eres capaz de sumar los tres puntos, las sensaciones son muy malas, aunque me marcho contento en parte por el trabajo que han realizado los jugadores. En algunas fases del partido, nosotros hemos sido blandos en algunos duelos individuales y eso nos ha costado caro, nos ha pasado factura y no pudimos ganar”. El Utrera fue de menos a más y Montoya lo achaca “al campo, que es muy pequeño, el bote del balón es prácticamente incontrolable y nos costó adaptarnos. En la segunda parte, creo que en los primeros quince o veinte minutos se vio a un Utrera diferente, se vio a un Utrera dominante, que llegaba al área rival fácilmente. Después del 1-1, tuvimos un par de oportunidades creo que bastante claras para haber hecho el 1-2 y encarar el encuentro de otra forma, pero no lo hicimos y en la primera aproximación del Xerez en la segunda parte pues nos hicieron gol”. A la escuadra de Vicente Vargas se la esperaba así en La Barca porque “es físicamente fuerte en el cuerpo a cuerpo y tiene gente arriba con un talento bastante importante, que no necesita dominar un partido para ganarte en cualquier acción ofensiva, como creo que así ha sido. Esperaba a un Xerez al que le pudiéramos jugar, creo que le hemos jugado y en algunas fases del partido considero que han estado muy muy incómodos”. Por último, apuntó que “cuando llegas arriba y aciertas como han hecho ellos y nosotros no, el resultado tiene que ser justo, tienes que aprovechar las ocasiones, no las hemos aprovechado y no podemos lamentarnos de los errores. Hay que ser conscientes de que si el otro equipo en cuatro te mete tres y tú en seis o siete haces dos, no puedes ganar, es justo”.