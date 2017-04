Gandaria: "El Xerez CD es un mastodonte al lado nuestro"

Más información Deportes reclama al club 20.000 euros

El Pinzón, próximo rival del Xerez CD en La Juventud, es uno de los clubes más modestos de la categoría, está al borde del descenso pero se ha ganado el respeto de todos los rivales y va a descender de una forma digna pese a los pocos puntos que ha logrado sumar hasta el momento, 23. Todos los entrenadores del grupo destacan su carácter competitivo, su disciplina táctica sobre el terreno de juego y la buena imagen que ofrece en todos los partidos. De hecho, se ha convertido en uno de los conjuntos que más puntos ha cedido en los últimos minutos.

Para Mikel Gandarias, su técnico, la temporada "se nos está haciendo muy larga. Sabíamos que lo íbamos a pasar muy mal, que íbamos a sufir, pero no tanto. Digamos que nos encontramos en un vía cruces particular. Estoy contento y también orgulloso de la actitud y del comportamientos de los jugadores, que son muy jóvenes, y también con la experiencia en esta nueva categoría pero, evidentemente, como deportistas lo que a todos nos gusta es ganar y no hemos logrado los resultados deseados".

Tenemos nuestras herramientas para combatir y contrarrestar el juego del Xerez, se lo vamos a poner difícil"

El preparador del cuadro onnubense añade también que "nosotros tenemos un déficit de puntos muy importantes debido al gran número de empates que hemos conseguido. Hemos empatado trece partidos y sólo con haber ganado de esos trece cuatro o cinco tendríamos ocho o diez puntos más. A estas alturas, nuestra intención era la de estar peleando por la permenancia y no estar tan descolgados pero no ha podido ser. Al equipo, al ser tan joven como he comentado antes, le ha faltado esa pizca de veteranía necesaria para cerrar los partidos. Ya he perdido la cuenta de los puntos que se nos han escapado en la recta final. No puedes perdonar y mucho menos dar facilidades a los seis o siete equipos tan potentes que hay en esta categoría. Comparados con nosotros son casi profesionales, son mastodontes al lado nuestro, y eso se tieneque notar. Han sido pequeños detalles los que siempre decantaron la balanza a favor de los rivales. En Conil, por ejemplo, logramos empatar con diez y al final, Joselito Cornejo nos la clavó por la escuadra. El día del Puente Genil, si portero Cristian hizo un partizado y Jesús, el de la de Roteña, igual. Tiramos siete veces a puerta, no marcamos y ellos sí ".

El domingo visita La Juventud y el partido "lo estamos preparando con muchísima ilusión. Eso es lo bueno que tiene mi grupo. A estas alturas de competición, todos nuestros jugadores siguen entrenando, tenemos a veinte chavales que no se pierden ni una sesión. Ante los grandes del grupo, competimos y todos tienen muchísimas ganas de competir. Nuestra obligación es seguir dando la cara y la imagen del club se merece un respeto. Por nuestra parte, vamos a seguir luchando. Nuestro descenso puede ser matemático esta semana y vamos a intentar que no sea así".

Al Xerez CD le considera "un gran equipo, es un histórico y ahí está su clasificación. Lo que sí tenemos claro es que vamos a ir a por todas, aunque luego los partidos cada uno sale como sale. Intentaremos ofrecer una buena imagen y tenemos herramientas para contrarrestar y combatir el juego del Xerez. Sé que la sobremotivación de ellos, pues claro, va a estar por encima de la motivación nuestra para afrontar un partido de estos pero lucharemos. He visto el vídeo promocional, con Alberto, Israel y Narváez, y es lógico, se están jugando mucho. Iremos a ponérselo difícil al Deportivo, que nadie pueda decir que esto es un caminito de rosas, aunque cada partido es cierto que es un mundo y nunca sabes cómo te puede salir. Pondremos todas nuestras armas tácticas y técnicas para que el encuentro no lo tengan fácil. Mi equipo no regala nunca los puntos eso está clarísimo".

Los palermos llegarán el domingo a Jerez sin Fernando Guisdo, castigado con doce partidos por su expulsión frente a La Palma hace un par de jornadas, sin Javi Rodríguez, con una rotura de peroné, y son Víctor López, con una fisura en el talón de Aquiles. Por contra, volverán tanto José Anarte como Sergio Sánchez, ambos sancionados la última jornada ante el San José.

Mientras, el Xerez CD se ejercitó ayer por la tarde en La Juventud, Vargas continúa preparando la cita con todos sus efectivos y en la sesión de hoy, también en La Juventud, ya tendrá claro si finalmente puede contar tanto con Barragán como con José Vega.