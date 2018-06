Guille también continúa

Más información Vargas espera la respuesta de varios futbolistas hoy

Guille Escribano continuará una temporada más en el Xerez CD. El delantero azulino ha aceptado la oferta de renovación que le he realizado la entidad azulina, avalada por Juan Pedro Ramos, técnico xerecista. El ariete xerecista regresó a la que fue su casa a principios del pasado mes de noviembre procedente del Rota, equipo en el que recaló tras permanecer varias temporadas en el Xerez Deportivo FC. El pasado curso fue convocado en veinte ocasiones, tomó parte en dieciocho encuentros, fue titular en ocho oportunidades y se quedó con la espinita de marcar ningún gol, algo que no le había nunca en su dilatada carrera deportiva.Ahora, Guille lo tenía claro, quería seguir: “Tengo mi trabajo en Jerez, tengo todas mis cosas aquí y ya no se me apetece coger carretera a diario para entrenar y para jugar. Ya uno tiene una edad y cuando me realizaron la propuesta no tuve dudas. Hablé con Vicente Vargas, también con Juan Pedro y continúo. Estoy muy contento aquí, voy a seguir una temporada más”.

El punta jerezano detalla que “ya que he hemos llegado a un acuerdo, sería bonito terminar colgando las botas en el que club en el que empecé. De todos modos, todavía no me lo he planteado, aunque por el tema de las lesiones y algunos temas personales me lo llegué a plantear en más de una ocasión. Cuando terminó el partido frente al Cádiz B, dudé. Me lo pensé bastante. Llevo casi veinte años en esto, es mi vida y me cuesta. Cuando vi la final de la ‘Champions’ y pienso que ahora empieza el Mundial me vuelve el gusanillo otra vez y ya estoy con ganas de comenzar la pretemporada”.

Juan Pedro ha sido clave en su continuidad y en ese sentido, Guille desvela que “Juan me animó a continuar y le estoy muy agradecido por toda la confianza que ha depositado en mí. Hablamos y me comentó que si era capaz de comprometerme y de cambiar algunas cosas me consideraba válido para el equipo. Le he respondido que me comprometo a lo que me ha pedido, voy a trabajar con un recuperador y quiero demostrar que no se me ha olvidado jugar al fútbol ni marcar goles, es un reto personal. De hecho, esta temporada ha sido la primera en mi vida que me quedado sin marcar, no he tenido suerte. Lo pasé mal también por temas personales y por las críticas del principio de las dos aficiones y todo afecta. Eso no lo he entendido nunca y no ha sido fácil para mí. Juan Pedro ha sido jugador profesional durante muchísimas temporadas, nos conocemos desde hace tiempo y me ha entendido, sabe que no le voy crear ningún tipo de problemas en el vestuario juegue o no y que mi compromiso es máximo. Insisto en lo que he comentado antes, quiero reivindicarme”.

La competencia de cara al próximo curso, aunque aún jugadores como Juan Benítez o Pedro Carrión aún no han contestado a la propuesta del club, se presenta dura. Eso “no me asusta, es positivo. Eso es lo bueno del fútbol, la competencia. Es positivo que el entrenador tenga dudas a la hora de hacer un posible once porque eso sube el nivel del equipo”.

Al margen de mejorar la campaña a nivel personal, Guille espera que todo resulte más tranquilo tanto a nivel deportivo como institucional para mejorar el también el rendimiento del equipo. “Ojalá todo marche mejor, especialmente por el tema de los entrenamientos y de los partidos, desgasta muchísimo psicológicamente tener que trabajar y jugar fuera. Si a nivel deportivo ganamos eso, habremos dado varios pasos al frente. A nivel institucional, ya no podemos hacer nada, de eso se tienen que encargar los dirigentes. Todos sabemos cómo está de complicado el fútbol y no es lo mismo estar varios meses sin cobrar pero entrenando en tu casa que teniendo que ir a La Barca, Torrecera, El Torno o Chipiona como lo tuvimos que hacer la temporada pasada. Eso es insufrible. Ahora, parece que está ahí el tema de Don Bosco y eso hay que tenerlo en cuenta. Tenemos que estar agradecidos a los clubes que nos dejaban los campos porque todos hacían un esfuerzo pero no es lo mismo preparar un partido en un campo para ti que tener que entrenar en medio y aquí en Jerez nos pasaba algo parecido en Los Cedros, es un campo muy pequeño para un equipo de fútbol de Tercera”.